Украинские переговорщики предлагают создать Донниленд — спорную территорию под эгидой Трампа, чтобы заручиться поддержкой США. Рассказываем о закулисных играх, технологиях ИИ в дипломатии и текущем состоянии конфликта.

Термин Донниленд, ставший предметом кулуарных дискуссий, олицетворяет собой сложную и во многом сюрреалистичную попытку украинских дипломатов найти новые точки соприкосновения с Вашингтоном в условиях затяжного конфликта. Название, которое фонетически перекликается с Диснейлендом, но семантически отсылает к Донбасс у и фигуре Дональда Трампа, было предложено в качестве своеобразного инструмента лоббизма.

В нынешних реалиях, когда международная политика все чаще опирается на личные амбиции и имиджевые победы мировых лидеров, украинская сторона надеется, что придание определенному участку территории статуса политического проекта Трампа может подтолкнуть США к более решительным действиям по сдерживанию российских территориальных претензий. Речь идет об участке промышленного региона протяженностью около 80 километров и шириной 60 километров, который на сегодняшний день превратился в опустошенную зону, ставшую ареной жестких столкновений и разрушений.

Согласно информации, полученной от осведомленных источников в дипломатических кругах, концепция Донниленда не является официальным документом, однако она активно обсуждается в неформальной обстановке переговорных процессов. Идея заключается в создании зоны, не контролируемой ни одной из сторон в полной мере, что могло бы быть представлено международному сообществу как значимое достижение американской дипломатии под эгидой Трампа. Для придания проекту веса и узнаваемости, украинские представители пошли на необычные шаги: с помощью технологий искусственного интеллекта были разработаны гимн и флаг этого воображаемого, но потенциально реального политического образования.

Хотя достоверно неизвестно, были ли представлены эти визуальные и аудиоматериалы американской стороне, сам факт их создания подчеркивает отчаянный поиск Киевом инновационных рычагов влияния на администрацию США, которая пока сохраняет осторожность в вопросе изменения своей стратегии.

Ситуация вокруг Донниленда является лишь одним из фрагментов большой мозаики военного противостояния, которое охватило всю территорию страны. В то время как Киев ищет способы дипломатического маневрирования, интенсивность боевых действий не ослабевает. Удары по критической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы в российских городах, таких как Туапсе, стали ответом на продолжающиеся обстрелы украинских территорий.

Экономическое давление, оцениваемое в миллиарды долларов потерь для российского сектора энергетики, дополняется дипломатическими усилиями: украинские делегации регулярно проводят консультации в Вашингтоне, стараясь перевести диалог в двусторонний формат, чтобы минимизировать влияние Москвы на ход обсуждений. Однако на текущий момент компромисс остается недостижимым, а разрушенные города и демилитаризованные зоны остаются болезненным напоминанием о том, что любые политические названия, какими бы изобретательными они ни были, наталкиваются на суровую действительность войны и территориальных споров.





