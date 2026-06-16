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Дональд Трамп продемонстрировал свое фирменное рукопожатие при встрече с Бриджит Макрон на полях саммита G7

Политика News

Дональд Трамп продемонстрировал свое фирменное рукопожатие при встрече с Бриджит Макрон на полях саммита G7
Дональд ТрампРукопожатиеБриджит Макрон
📆6/16/2026 11:28 AM
📰aifonline
46 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 68%

В Сети появились кадры, на которых глава Белого дома Дональд Трамп продемонстрировал свое фирменное рукопожатие при встрече с первой леди Франции Бриджит Макрон на полях саммита «Большой семерки». Трамп использовал затянутые рукопожатия для утверждения своего доминирования и продемонстрировал, что даже на предельно формальном саммите он играет только по собственным, а не по дипломатическим правилам.

В Сети появились кадры, на которых глава Белого дома Дональд Трамп продемонстрировал свое фирменное рукопожатие при встрече с первой леди Франции Бриджит Макрон на полях саммита «Большой семерки».

Судя по опубликованному видео, американский лидер, быстро поздоровавшись с французским президентом Эммануэлем Макроном, затем крепко сжал руку его жены Бриджит и удерживал ее более десяти секунд. Первой леди Франции не удалось отдернуть руку, которую Трамп тянул к себе. Профайлер Руслан Панкратов, комментируя aif.ru рукопожатие Трампа и Бриджит Макрон, назвал этот жест частью политического стиля главы Белого дома. По словам эксперта, Трамп использует затянутые рукопожатия для утверждения своего доминирования.

Панкратов отметил, что в случае с женой Макрона американский лидер, отодвинувший своим жестом французского президента на второй план, стремился сделать момент вирусным, а также продемонстрировать, что даже на предельно формальном саммите он играет только по собственным, а не по дипломатическим правилам. Оцените материал Политикасаммит G7Дональд ТрампрукопожатиеБриджит Макро

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Дональд Трамп Рукопожатие Бриджит Макрон Саммит G7 Политика

 

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