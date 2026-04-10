Дональд Трамп вновь выразил поддержку Виктору Орбану перед выборами в Венгрии

Бывший президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, отметив его роль в экономическом развитии и миграционной политике страны. Заявление было сделано в социальной сети Truth Social, где Трамп подчеркнул важность поддержания хороших отношений между США и Венгрией.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Бывший президент США Дональд Трамп выразил свою публичную поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в этой стране. Заявление было сделано Трампом в его социальной сети Truth Social, где он подчеркнул свои положительные оценки деятельности Орбана и его роли в управлении Венгрией. Трамп отметил успехи Орбана в укреплении экономики Венгрии, создании новых рабочих мест и развитии торговых отношений с другими странами.

Он также высоко оценил усилия венгерского правительства в области миграционной политики, подчеркнув при этом значимость поддержания внутреннего порядка и безопасности в стране. Трамп напомнил, что уже оказывал поддержку Орбану в ходе предыдущих избирательных кампаний и выразил намерение повторить этот жест и сейчас. Он заявил, что венгерский премьер-министр является надежным лидером, способным оправдать ожидания венгерских граждан, и выразил уверенность в сохранении и укреплении положительных отношений между США и Венгрией. Это заявление Трампа стало еще одним шагом в направлении подтверждения его поддержки Орбана, особенно на фоне обострения внутриполитической обстановки в Венгрии в преддверии выборов. Выборы в Венгрии всегда привлекают внимание международных наблюдателей и политиков, и поддержка Трампа может рассматриваться как знак одобрения текущей политики венгерского правительства. Важно отметить, что заявление Трампа последовало за высказываниями вице-президента США Джей Ди Вэнса, который ранее раскритиковал комментарии президента Украины Владимира Зеленского, направленные в адрес Виктора Орбана, назвав их нелепыми и неприемлемыми. Вэнс подчеркнул, что подобные заявления не способствуют укреплению отношений между странами и могут лишь усугубить существующие разногласия. Эта ситуация подчеркивает сложность политических взаимоотношений в регионе и разногласия по вопросам внешней политики между различными политическими силами. Поддержка Трампом Орбана может быть интерпретирована как демонстрация солидарности с политиком, придерживающимся консервативных взглядов, в то время как критика со стороны Зеленского может быть связана с различными политическими позициями по вопросам, касающимся, в частности, отношений с Россией и позиции по украинскому конфликту. Реакция на заявления Трампа и Вэнса в Венгрии, США и других странах еще предстоит, но очевидно, что они будут иметь определенное влияние на общественное мнение и политический климат накануне выборов. Эти события еще раз демонстрируют взаимосвязанность мировой политики и тот факт, что заявления даже одного политика могут оказать существенное воздействие на международные отношения





