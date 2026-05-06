Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану по вывозу ядерного топлива в США

ИранДональд ТрампЯдерное Топливо
📆5/6/2026 5:22 PM
📰Известия
Президент США заявил, что вывозом иранского ядерного топлива в Соединенные Штаты и отказ от обогащения урана станут ключевыми условиями новой сделки с Тегераном.

В ходе недавнего интервью с вещательной компанией PBS президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил крайне жесткие требования к Исламской Республике Иран , которые должны стать фундаментом для любого возможного будущего соглашения между двумя государствами.

Одним из центральных и наиболее спорных пунктов предлагаемой сделки стал вопрос о судьбе иранского ядерного топлива. Глава Белого дома прямо заявил, что любой компромисс невозможен без полного вывоза данного топлива за пределы Ирана, причем в качестве единственного приемлемого пункта назначения он указал Соединенные Штаты.

Трамп решительно отверг сообщения некоторых средств массовой информации о том, что топливо может быть перемещено в третьи страны, подчеркнув, что только американский контроль над этими материалами может гарантировать безопасность региона и предотвратить создание ядерного оружия в Тегеране. Одновременно с этим американский лидер затронул тему экономических ограничений, подтвердив свою готовность пойти на частичное или полное ослабление санкционного режима в отношении Ирана. Однако такая уступка возможна лишь при условии полного принятия Тегераном всех выдвинутых требований.

В частности, Трамп обратил внимание на то, что в тексте документа, направленного иранской стороне, отсутствует какое-либо разрешение на обогащение урана даже на низком уровне, который ранее обсуждался как допустимый в размере 3,67 процента. Кроме того, Вашингтон настаивает на полном отказе от использования подземных ядерных объектов. По мнению администрации США, именно скрытые глубоко под землей лаборатории и центры обогащения представляют наибольшую угрозу, так как их крайне сложно контролировать с помощью международных инспекций и практически невозможно нейтрализовать без применения массированных авиаударов.

Несмотря на готовность обсуждать смягчение санкций, Дональд Трамп выразил скептицизм относительно целесообразности проведения прямых переговоров с иранским руководством на текущем этапе. По его словам, такие встречи являются преждевременными, пока Тегеран не проявит реальную готовность следовать американскому ультиматуму. Более того, президент США открыто прибегнул к тактике запугивания, заявив, что если представители Ирана откажутся от заключения сделки на предложенных условиях, Соединенные Штаты возобновят серию бомбардировок иранской инфраструктуры с еще большей силой, чем это было ранее.

Такие заявления свидетельствуют о переходе к стратегии максимального давления, где дипломатические инструменты используются лишь как дополнение к прямой военной угрозе. Данная ситуация создает крайне напряженную атмосферу на Ближнем Востоке, где любое неосторожное действие может спровоцировать масштабный вооруженный конфликт. Аналитики отмечают, что требования Трампа по вывозу топлива в США являются беспрецедентными и могут быть восприняты в Иране как попытка полного подавления их национального суверенитета. В то же время, внутренние политические процессы в обеих странах заставляют лидеров занимать радикальные позиции.

Для Трампа важно продемонстрировать жесткость в борьбе с ядерными амбициями Ирана, в то время как иранское руководство стремится сохранить свои технологические достижения в области атомной энергетики. В долгосрочной перспективе такая политика может привести либо к полному коллапсу отношений между Вашингтоном и Тегераном, либо к заключению сделки, которая будет радикально отличаться от всех предыдущих соглашений. Роль международных посредников и Международного агентства по атомной энергии в этом процессе становится все более ограниченной, так как основной диалог переходит в плоскость ультиматумов и угроз.

Мировое сообщество с опасением наблюдает за развитием событий, понимая, что цена ошибки в данном случае может измеряться не только экономическими потерями, но и жизнями миллионов людей в зоне потенциального конфликта

