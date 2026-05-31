Дональд Трамп ужесточил условия возможной сделки с Ираном

Дональд Трамп ужесточил условия возможной сделки с Ираном
📆5/31/2026 1:11 AM
📰РИА Новости
Президент США Дональд Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и направил предложенные изменения стране на рассмотрение.

Президент США Дональд Трамп ужесточил условия возможной сделки по прекращению конфликт а с Иран ом и направил предложенные изменения стране на рассмотрение. По информации издания, пока неясно, какие именно изменения были внесены в текст соглашения, однако, по словам двух чиновников, Трампа беспокоит ряд положений, которые предусматривают разморозку иран ских активов.

Один из источников также отметил, что американскому лидеру не нравится то, как долго Иран отвечает на американские предложения. Чиновник добавил, что внесенные Трампом изменения, являющиеся по сути новым, более жестким предложением, потенциально призваны ускорить процесс (переговоров), оказав давление на Иран, чтобы тот принял то рамочное соглашение, которое уже направлено на одобрение верховному лидеру страны. 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек.

В этот сложный период Иран и США пытаются найти компромисс и прекратить конфликт

