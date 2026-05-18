Дональд Трамп отложил запланированные удары по Ирану из-за переговоров с СауUDI, Катаром и ОАЭ

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что решил отложить запланированные на 19 мая удары по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. По словам Дональда Трампа, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ считают вероятным достижение сделки, которая будет приемлема для США и других стран.

Москва, 18 мая - АиФ-Москва. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что решил отложить запланированные на 19 мая удары по Иран у по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Дональд Трамп указал, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян попросили его отложить удары. По словам Дональда Трампа, просьба была связана с «серьезными переговорами». Как заявил американский президент, лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ считают вероятным достижение сделки, которая будет приемлема для США и других стран.

"Я проинструктировал министра обороны Пита Хегсета, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэниела Кейна и Вооруженные силы США, что мы не будем проводить запланированные на завтра удары по Ирану", — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. В то же время глава Белого дома заявил, что американские военные должны оставаться готовыми к "полномасштабному наступлению на Иран", если приемлемая сделка не будет достинута.





