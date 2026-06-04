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Дональд Трамп намерен назначить Тодда Бланша генеральным прокурором США

Политика News

Дональд Трамп намерен назначить Тодда Бланша генеральным прокурором США
Дональд ТрампТодд БланшГенеральный Прокурор США
📆6/4/2026 5:51 AM
📰aifonline
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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть своего бывшего адвоката Тодда Бланша на должность генерального прокурора страны. Об этом глава Белого дома сообщил во время закрытого ужина, прошедшего 3 июня в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть своего бывшего адвоката Тодда Бланша на должность генерального прокурора страны. Об этом глава Белого дома сообщил во время закрытого ужина, прошедшего 3 июня в Белом доме.

Видео с заявлением президента опубликовал его советник Дэн Скавино. По словам Трампа, официальное оформление назначения может пройти в ускоренном порядке. Тодд Бланш уже около двух месяцев исполняет обязанности генерального прокурора после ухода с поста его предшественницы Пэм Бонди. За это время он сумел укрепить свои позиции в администрации и заручиться поддержкой президента.

Трамп неоднократно положительно отзывался о Бланше, называя его надежным союзником и высококвалифицированным юристом. Если кандидатура будет утверждена, бывший личный адвокат президента официально возглавит Министерство юстиции США. Ранее Трамп объявил о назначении Уильяма Пулте временно исполняющим обязанности директора Национальной разведки США взамен уходящей в отставку Тулси Габбард

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Дональд Трамп Тодд Бланш Генеральный Прокурор США Министерство Юстиции США Администрация Трампа

 

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