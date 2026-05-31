Дональд Трамп ужесточил условия возможного соглашения с Ираном
📆5/31/2026 3:59 AM
Дональд Трамп направил обновленные предложения на рассмотрение Тегерану, включая вопрос разморозки активов. В Дании планируется увеличить число призывников, а в Париже после победы ПСЖ произошли беспорядки.

В Москве Дональд Трамп ужесточил условия возможного соглашения с Иран ом. Он направил обновленные предложения на рассмотрение Тегерану. Детали изменений не раскрываются, но они затрагивают, в том числе, вопрос разморозки активов.

По данным New York Times, новые условия призваны ускорить переговоры и усилить давление на иранскую сторону. В Дании планируется увеличить число призывников, что потребует около четырех миллиардов долларов. Власти намерены довести их количество до 13 тысяч к 2035 году, рассматривая это как часть укрепления армии. Общая стоимость программы оценивается примерно в 25 миллиардов крон.

После победы ПСЖ в Лиге чемпионов в Париже произошли беспорядки, в результате которых пострадали четыре человека. В городе также зафиксированы случаи поджогов. Американская компания Foundation Future Industries тестирует человекоподобных роботов на Украине. В зону конфликта направлены два прототипа, предназначенные для выполнения задач в опасных условиях.

Разработчики заявляют, что это первый подобный случай использования гуманоидов в боевых условиях. В Париже во время финала Лиги чемпионов были задержаны более 140 человек из-за беспорядков. Полиция провела тысячи проверок, изъяла пиротехнику и выписала штрафы. В Иране сообщили о возможной договоренности с США по разблокировке активов.

Речь идет о сумме около 12 миллиардов долларов, доступ к которой может быть предоставлен в течение 60 дней

