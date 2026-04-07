Дональд Трамп: США в разгаре жарких переговоров по Ирану, угроза эскалации достигла критической точки

Президент США Дональд Трамп заявил о напряженных переговорах по Ирану, одновременно предупредив о возможном уничтожении цивилизации. Эскалация конфликта привела к блокировке Ормузского пролива.

Москва, 7 апреля - АиФ-Москва. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление, касающееся текущей ситуации вокруг Иран а, обозначив, что США сейчас «находятся в разгаре жарких переговоров» с иран ской стороной. Он прокомментировал приближающийся срок истечения ультиматума, ранее выдвинутого Иран у, подчеркнув напряжённость и важность текущего момента.

Телеканал Fox News процитировал Трампа, который отметил, что переговоры идут интенсивно, отражая высокую степень вовлеченности в этот сложный дипломатический процесс. Помимо обсуждения иранского вопроса, президент США также упомянул ожидание брифинга, связанного с предложением Пакистана, что указывает на многогранность внешнеполитической повестки дня. Эскалация конфликта в регионе достигла критической точки, когда военные США и Израиля предприняли серию авиаударов по иранской территории, что незамедлительно вызвало ответную реакцию со стороны Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США, демонстрируя решимость и готовность к дальнейшему противостоянию. Развитие событий привело к блокировке Ормузского пролива, являющегося стратегически важным маршрутом для поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок. Это решение оказало непосредственное влияние на глобальные энергетические рынки, создавая предпосылки для роста цен и углубления геополитической нестабильности. Дональд Трамп выступил с предупреждением о возможности «гибели целой цивилизации» в случае дальнейшей эскалации, что свидетельствует о чрезвычайной серьезности ситуации. До этого он публично потребовал от иранской стороны разблокировать Ормузский пролив, одновременно пригрозив нанесением ударов по энергетическим объектам и мостам, если его требования не будут выполнены. В Израиле, в свою очередь, был запущен таймер с обратным отсчётом времени до истечения срока нового ультиматума, выдвинутого Трампом, что указывает на крайнюю степень готовности к различным сценариям развития событий. Ранее представители Организации Объединённых Наций (ООН) выразили обеспокоенность, заявив, что реализация угроз Трампа, направленных на «ликвидацию целой цивилизации» в Иране, будет рассматриваться как совершение тягчайших международных преступлений. Это заявление подчеркивает важность соблюдения международного права и недопустимость военных действий, которые могут привести к гуманитарной катастрофе и невосполнимым последствиям





