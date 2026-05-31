Дональд Трамп рассматривает проведение собственного выступления в Вашингтоне вместо артистов на фоне подготовки к празднованию 250-летия независимости США

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения собственного выступления в Вашингтоне на фоне подготовки к празднованию 250-летия независимости страны. Трамп поручил своей команде проработать возможность проведения альтернативного мероприятия в те же сроки и на той же площадке, чтобы заменить часть запланированной концертной программы. Сам политик подчеркнул, что его выступления традиционно собирают большую аудиторию, и дал понять, что готов лично выступить вместо артистов. Ранее Трамп заявил, что пока не определился с тем, кого хотел бы видеть своим политическим преемником. При этом он выражает сомнения в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль.

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант проведения собственного выступления в Вашингтоне на фоне подготовки к празднованию 250-летия независимости страны. Праздничные мероприятия планировались в центре столицы в конце июня — начале июля, однако ситуация вокруг программы начала меняться.

На фоне отказа ряда артистов от участия практически сразу после объявления состава участников концертов, Трамп поручил своей команде проработать возможность проведения альтернативного мероприятия в те же сроки и на той же площадке. Речь идет о митинге под названием «Америка вернулась», который может заменить часть запланированной концертной программы. Сам политик подчеркнул, что его выступления традиционно собирают большую аудиторию, и дал понять, что готов лично выступить вместо артистов.

Ранее Трамп заявил, что пока не определился с тем, кого хотел бы видеть своим политическим преемником. При этом он выражает сомнения в том, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на эту роль.





Минфин США готовится к выпуску банкноты в 250 долларов с портретом Трампа // Новости НТВГлава Минфина США Скотт Бессент заявил на пресс-конференции, что ведомство ведет предварительную техническую подготовку к выпуску банкноты в 250 долларов с портретом президента Дональда Трампа.

Суд США постановил удалить имя Трампа с фасада Кеннеди-центраСудья окружного суда Кристофер Купер признал незаконным переименование Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в честь Дональда Трампа и постановил убрать его имя с фасада. Также отменено решение нового попечительского совета о закрытии центра на два года для ремонта. В сентябре 2025 года Трамп распустил прежний совет, назначил новый и был избран его председателем, что позволило добавить его имя в название. Параллельно объявлено о переименовании аэропорта Палм-Бич в DJT, выпуске паспортов и стодолларовых банкнот с портретом и подписью Трампа к 250-летию независимости.

