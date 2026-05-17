Президент США Дональд Трамп обвинил прошлогоднюю американскую администрацию в финансировании фиктивных исследований по изменению климата и назвал действия демократов аферой. Он также заявил, что любые исследования, связанные с климатом, будут базироваться на правде, науке и фактах за время его правления.

"Москва, 17 мая - АиФ-Москва. Предыдущая американская администрация, которую возглавлял демократ Джо Байден, направила миллиарды долларов на проведение якобы фиктивных исследований по изменению климата, заявил президент США Дональд Трамп .

Глава Белого дома обратил внимание на признание главного комитета ООН по климату, который констатировал, что его ранние прогнозы были неверными.

'Слишком долго демократы использовали климатическую повестку, чтобы пугать американцев, проводить ужасную энергетическую политику и финансировать миллиарды долларов в свои фиктивные исследовательские программы. Демократы используют климатическую панику для продвижения своей новой зеленой аферы', — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Он также обвинил Демократическую партию в использовании климатической повестки для продвижения зелёной энергетики и назвал эти действия аферой.

Трамп подчеркнул, что за время его правления любые исследовательские программы, касающиеся климата, 'всегда будут базироваться на правде, науке и фактах'. Напомним, в апреле 2025 года сообщалось, что Белый дом уволил сотни учёных, которые занимались подготовкой регулярного отчёта по изменению климата в США. Документ выпускается каждые 4 года. В последний раз отчёт был опубликован в 2024 году. Оцените материал Россия, 17 мая - АиФ-Москва





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

17 Мая - Аиф-Москва Дональд Трамп Действия Демократов Климатические Исследования Потеря Правды Противление \Зелёной Афере\

United States Latest News, United States Headlines