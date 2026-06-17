Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон перешли к силовому состязанию после рукопожатия

Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон после традиционного рукопожатия перешли к силовому состязанию, сцепив руки в замок. Инициатива начала с французской стороны, но затем Трамп перехватил лидерство. Американский президент оказывал давление на запястье французского коллеги, пока Макрон не смог прижать руку Трампа к груди. Затем они вместе направились к Бриджит для приветствия.

Москва, 18 июня - АиФ-Москва. Глава Белого дома Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон после традиционного рукопожатия перешли к силовому состязанию, сцепив руки в замок.

Трамп прибыл в Версаль на бронированном автомобиле после визита в Эвиан-ле-Бен. Макрон лично встретил американского лидера у двери лимузина, оставив супругу Бриджит позади. Сцепив правые ладони в замок, лидеры начали силовую борьбу, напоминающую действия профессиональных спортсменов. Изначально инициатива принадлежала французской стороне, однако затем Трамп перехватил лидерство, похлопав Макрона по плечу свободной рукой.

Затем американский президент повторил свой прием, оказывая давление на запястье французского коллеги. После того как Макрону удалось прижать руку Трампу к груди, он положил левую ладонь на спину американского лидера, и они вместе направились к Бриджит для приветствия. Напомним, что ранее председатель КНР Си Цзиньпин не позволил Трампу силой перетянуть рукопожатие на себя и доминировать в этом жесте. Оцените материал Политик





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