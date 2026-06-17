Дональд Трамп провел семи-восьми бесед с Владимиром Зеленским, обсуждая широкий круг вопросов, включая усиление давления на военную экономику России, ужесточение санкций и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

В пятницу, 16 июня, президент США Дональд Трамп провел семи-восьми бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая широкий круг вопросов, включая усиление давления на военную экономику России, ужесточение санкций, включая меры против нефтегазового сектора РФ, и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Трамп также обсудил возможность новых санкций против Москвы и достижение соглашения с Ираном об открытии Ормузского пролива. Кроме того, он посетил французский город Эвиан-ле-Бен, где проходит саммит G7, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Также Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации в Киеве, где повреждены десятки домов, а также о горах нефтегазового завода в Москве. Кроме того, произошел неожиданный поворот от Лукашенко в белорусской политике. DW Новости освещает все эти события.

В пятницу, 16 июня, президент США Дональд Трамп провел семи-восьми бесед с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсуждая широкий круг вопросов, включая усиление давления на военную экономику России, ужесточение санкций, включая меры против нефтегазового сектора РФ, и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Трамп также обсудил возможность новых санкций против Москвы и достижение соглашения с Ираном об открытии Ормузского пролива. Кроме того, он посетил французский город Эвиан-ле-Бен, где проходит саммит G7, на котором присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Также Трамп поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации в Киеве, где повреждены десятки домов, а также о горах нефтегазового завода в Москве. Кроме того, произошел неожиданный поворот от Лукашенко в белорусской политике. DW Новости освещает все эти события





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