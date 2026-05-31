Дональд Трамп пересмотрел проект соглашения по урегулированию конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп пересмотрел проект соглашения по урегулированию конфликта с Иран ом и направил Тегерану новые, более жёсткие предложения. Об этом. Изменения коснулись рамочного документа, который обсуждается через посредников, в том числе при участии представителей Пакистана.

Часть американских чиновников утверждает, что республиканец был недоволен положением о размораживании средств для иранской стороны. По их словам, именно этот пункт вызвал у него особые возражения, поскольку в прошлом он резко критиковал администрацию Барака Обамы за схожие шаги в соглашении, связанном с ограничением ядерной программы Ирана. Ещё одной причиной задержки, по словам источников, стало то, что Иран не спешил с ответом на американские предложения. В Вашингтоне рассчитывают, что более жёсткая версия рамочного соглашения ускорит процесс и усилит давление на Тегеран.

Если документ будет согласован, он фактически положит конец американо-израильской военной кампании против Ирана. Взамен Тегеран должен будет снять блокаду Ормузского пролива. При этом наиболее спорные вопросы, включая будущее иранской ядерной программы, планируется вынести на следующие раунды переговоров. Окончательное решение, по его словам, будет принимать лично президент Дональд Трамп.

На данный момент войска остаются на позициях и готовы вновь вступить в дело. Вместе с тем Хегсет выразил уверенность, что Иран откажется от ядерных амбиций в ходе переговоров с США





