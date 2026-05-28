Дональд Трамп не встретился ни с одним из 14 солдат, получивших ранения в ходе операции против Ирана

Президент Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида, где находятся военные США, получившие ранения в ходе операции против Ирана. По данным телеканала, Трамп не встретился ни с одним из 14 солдат.

Москва, 28 мая - АиФ-Москва. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посетил военный госпиталь имени Уолтера Рида, где находятся военные США, получившие ранения в ходе операции против Иран а, информирует CBS .

По данным телеканала, Трамп не встретился ни с одним из 14 солдат.

"Президент Трамп во время своего визита во вторник в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида нашёл время пообщаться с американскими военнослужащими, но не встретился ни с одним из 14 военных, получившими ранения в ходе конфликта с Ираном", — говорится в сообщении. Трамп прибыл в военно-медицинский центр для прохождения ежегодного медобследования и встречи с военнослужащими. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию.

КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам Трампа, Соединённые Штаты "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.





