Дональд Трамп: здоровье и проблемы
📆5/30/2026 9:04 AM
Президент США Дональд Трамп получил медицинское заключение, в котором говорится, что он полностью способен выполнять все обязанности верховного главнокомандующего армией и главы государства. Однако у него обнаружены синяки на руке и раздражение на тыльной стороне ладони. Предположительно, причиной тому - частые рукопожатия в сочетании с приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В медицинском заключении, выданном президенту США Дональду Трампу, говорится, что он полностью способен выполнять все обязанности верховного главнокомандующего армией и главы государства. Врачи отметили, что президент Трамп по-прежнему находится в прекрасном состоянии, демонстрируя отличную работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние.

Его когнитивные и физические показатели находятся на отличном уровне. В профилактических целях нарастить физическую активность и сбросить вес. С прошлого взвешивания, которое состоялось чуть более года назад, масса тела Дональда Трампа выросла со 101,6 до 108 килограммов при росте 191 сантиметр. Врач дал президенту США рекомендации по диете и предложил принимать аспирин в низких дозах.

Ранее в прессе активно обсуждались синяки, которые наблюдатели заметили на руке Дональда Трампа. В медицинском заключении сказано, что в ходе осмотра у него обнаружили синяк и раздражение на тыльной стороне ладони. Предположительно, причиной тому - частые рукопожатия в сочетании с приемом аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Телеканал CNN пишет, что при профилактике врачи обычно рекомендуют принимать 81 милиграмм аспирина в день, однако Трамп в январе в интервью газете The Wall Street Journal утверждал, что пьет 325 милиграммов. 14 июня 2026 года Дональду Трампу исполнится 80 лет. Он является самым пожилым президентом в истории США на момент вступления в должность. Если действующий глава государства-республиканец сможет сохранить свое место в Белом доме до конца второго срока, он покинет его, будучи почти на полгода старше своего предшественника.

Откуда у Трампа синяки на руке под слоем косметики? И почему опухли лодыжки? 79-летний президент США всегда уверял, что очень здоров. Но у него выявили хроническое заболевание. Что беспокоит Трампа

