Доминирование Колорадо, успехи Протаса и перспективы сборной России: Обзор хоккейных новостей

Команда «Колорадо» ведет 3-0 в серии с «Лос-Анджелесом», Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ, а эксперты оценивают перспективы молодых российских хоккеистов и состояние сборной России.

В мире хоккея разворачивается напряженная борьба на нескольких фронтах. В плей-офф НХЛ команда « Колорадо Эвеланш» уверенно лидирует в серии против « Лос-Анджелес Кингз», одержав победу в третьем матче со счетом 4:2 и увеличив преимущество в серии до 3-0.

Решающим моментом встречи стал гол, забитый Лехконеном в меньшинстве, который воспользовался ошибкой Кемпе. Этот гол стал ключевым в победе «Колорадо» и подчеркнул их доминирование в текущей серии. Капитан «Колорадо» Ландескуг также отличился, забив 30-й гол в своей карьере в плей-офф – шайба вошла в ворота после неожиданного отскока от борта и конька вратаря Форсберга, продемонстрировав элемент случайности и удачи в хоккее. В то же время, некоторые игроки испытывают трудности.

Хуснутдинов пока не смог проявить себя в серии против «Баффало», нанеся всего один бросок в створ ворот за три игры, проводя на льду в среднем 14 минут 26 секунд. Травмы также вносят коррективы в планы команд: защитник «Оттавы» Сэндерсон получил травму в третьем матче серии с «Каролиной», а Зуб продолжает пропускать игры из-за травмы, полученной в первом матче.

Никишин, в свою очередь, провел наименьшее количество времени на льду среди защитников «Каролины» в третьем матче, но продемонстрировал активность, совершив три хита, один блок и две потери шайбы. Помимо событий в НХЛ, активно развивается жизнь в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Молодой белорусский хоккеист Илья Протас был признан лучшим новичком АХЛ, показав впечатляющие результаты в регулярном сезоне – 66 очков (29 голов и 37 передач) в 69 играх за фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз».

Это подтверждает его высокий потенциал и перспективы в профессиональном хоккее. В то же время, эксперты оценивают будущих звезд НХЛ. Согласно рейтингу The Hockey News, Стенберг занимает первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026, за ним следуют Маккенна и Бьорк. Российские хоккеисты также представлены в этом списке: Морозов занимает 28-е место, Пугачев – 32-е, а Клепов – 33-е.

Это свидетельствует о наличии талантливых игроков в России, которые могут претендовать на высокие позиции в будущем драфте НХЛ. В России также обсуждают состояние и перспективы национальной сборной. Владимир Крикунов, известный хоккейный специалист, заявил, что уровень сборной России не упал, несмотря на отсутствие международных матчей. Он подчеркнул, что российские игроки успешно выступают в НХЛ, занимая ведущие роли, а Континентальная хоккейная лига (КХЛ) остается одной из сильнейших лиг мира.

Крикунов выразил уверенность, что сборная России могла бы бороться за золото на чемпионатах мира или Олимпийских играх. Другие эксперты также высказывают мнение о необходимости возвращения сборной России на международную арену. Терещенко отметил, что сложно оценить реальный уровень команды без международных матчей и выразил надежду на скорое возвращение. Кожевников прокомментировал серию между «Металлургом» и «Ак Барсом», отметив, что игра против команды, которая ставит сильную защиту, всегда сложна.

Вайсфельд проанализировал противостояние между «Локомотивом» и «Авангардом», подчеркнув интересную особенность – встречу североамериканских тренеров с похожей философией. Все это свидетельствует о живом интересе к хоккею и активном обсуждении текущих событий в хоккейном мире





