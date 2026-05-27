Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Доменика́ли объявил о запасном плане Формулы‑1 на случай отмены ближневосточных гонок

Sport News

Доменика́ли объявил о запасном плане Формулы‑1 на случай отмены ближневосточных гонок
Formula 1Сассо Доменика́лиАльтернативный План
📆5/27/2026 3:14 PM
📰championat
33 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 51%

Глава Формулы‑1 рассказал, что у чемпионата есть альтернативные варианты проведения последних гонок сезона, если конфликт в регионе продолжит препятствовать проведению мероприятий в Бахрейне и Джидде.

Генеральный директор Formula 1, Сассо Доменика́ли , подтвердил, что у чемпионата есть заранее разработанный резервный план, позволяющий сохранить целостность сезона, если последние этапы в Ближневосточном регионе не смогут пройти.

По его словам, ситуация напоминает реакцию на пандемию COVID‑19: необходимо сохранять гибкость и принимать решения, основываясь на реальных возможностях, а не на желаемом расписании. На данный момент организаторы вынуждены отложить гонки в Бахрейне и Джидде, потому что путешествие в эти страны было признано невозможным ввиду текущей нестабильности.

Формула‑1 позиционирует себя не просто как спорт, а как глобальное развлечение, способное поднимать настроение миллионам зрителей, поэтому важно проводить мероприятия в местах, где ощущается настоящая праздничная атмосфера и где болельщики могут безопасно наслаждаться зрелищем

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

championat /  🏆 29. in RU

Formula 1 Сассо Доменика́ли Альтернативный План Ближний Восток Перенос Гонок

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ФИА постарается уговорить «Ауди» на изменения правил, чтобы сохранить в Ф-1 ФерстаппенаФИА постарается уговорить «Ауди» на изменения правил, чтобы сохранить в Ф-1 ФерстаппенаФИА постарается уговорить «Ауди» на изменения правил, чтобы сохранить в Ф-1 Ферстаппена
Read more »

Технический эксперт разобрал обновления «Мерседеса» и «Макларена» на ГП Канады Ф-1Технический эксперт разобрал обновления «Мерседеса» и «Макларена» на ГП Канады Ф-1Технический эксперт разобрал обновления «Мерседеса» и «Макларена» на ГП Канады Ф-1
Read more »

Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»Хуан-Пабло Монтойя: «Между мной и Ферстаппеном нет никакого конфликта»Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя заявил, что между ним и Максом Ферстаппеном нет конфликта.
Read more »

В «Ред Булл» заявили, что поддерживают выступления Ферстаппена вне Формулы-1В «Ред Булл» заявили, что поддерживают выступления Ферстаппена вне Формулы-1В «Ред Булл» заявили, что поддерживают выступления Ферстаппена вне Формулы-1
Read more »

Журналист Бенсон: «Есть надежда, что мотористы достигнут компромисса по поводу регламента-2027 на этой неделе»Журналист Бенсон: «Есть надежда, что мотористы достигнут компромисса по поводу регламента-2027 на этой неделе»Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал высказывания пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена , который вновь начал намекать на уход из «Формулы-1», если моторные правила не поменяются в 2027 году.
Read more »

Хуан-Пабло Монтойя: «В борьбе с Хэмилтоном Ферстаппен не шел до конца, как он обычно– поскольку знал, что «Ред Булл» нужны очки»Хуан-Пабло Монтойя: «В борьбе с Хэмилтоном Ферстаппен не шел до конца, как он обычно– поскольку знал, что «Ред Булл» нужны очки»Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Канады .
Read more »



Render Time: 2026-05-27 18:14:27