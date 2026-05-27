Доменика́ли объявил о запасном плане Формулы‑1 на случай отмены ближневосточных гонок

Глава Формулы‑1 рассказал, что у чемпионата есть альтернативные варианты проведения последних гонок сезона, если конфликт в регионе продолжит препятствовать проведению мероприятий в Бахрейне и Джидде.

Генеральный директор Formula 1, Сассо Доменика́ли , подтвердил, что у чемпионата есть заранее разработанный резервный план, позволяющий сохранить целостность сезона, если последние этапы в Ближневосточном регионе не смогут пройти.

По его словам, ситуация напоминает реакцию на пандемию COVID‑19: необходимо сохранять гибкость и принимать решения, основываясь на реальных возможностях, а не на желаемом расписании. На данный момент организаторы вынуждены отложить гонки в Бахрейне и Джидде, потому что путешествие в эти страны было признано невозможным ввиду текущей нестабильности.

Формула‑1 позиционирует себя не просто как спорт, а как глобальное развлечение, способное поднимать настроение миллионам зрителей, поэтому важно проводить мероприятия в местах, где ощущается настоящая праздничная атмосфера и где болельщики могут безопасно наслаждаться зрелищем





