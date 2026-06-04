Домашние черепахи могут стать источником сальмонелл: чилийское исследование

Учёные из Чили обнаружили Salmonella у более чем половины исследованных красноухих черепах и их среды обитания, подчеркнув важность соблюдения гигиенических правил при общении с рептилиями.

Домашние черепахи часто воспринимаются как полностью безопасные спутники, однако их панцирь вовсе не является стерильной поверхностью. Исследователи из Чили провели анализ 72 представителей вида красноухих черепах, живущих в квартирах, а также образцов их среды обитания - воды из аквариума, клоакальных смесей и смывов с панциря.

Выявление бактерий Salmonella оказалось массовым: у 42 животных, то есть у 58,3 % обследованных, обнаружены патогены. Наиболее часто заражёнными оказывались смывы с панциря, за ними следовали образцы воды, а затем клоакальные пробы. Учёные пришли к выводу, что поверхность панциря служит прямым источником передачи сальмонелл человеку, так как контакт с ней происходит практически каждый день - при держании черепахи в руках, гладении, мойке аквариума, а также во время игр детей рядом с питомцем.

Полученные данные не означают, что владельцам домашних рептилий следует отказываться от своих любимцев. Главное - соблюдать элементарные правила личной гигиены. После любого контакта с черепахой, её водой или принадлежностями необходимо тщательно промывать руки с мылом, а при возможности - использовать дезинфицирующие средства. Особенно внимательно к этим рекомендациям должны подходить семьи с маленькими детьми, пожилыми людьми и лица, имеющие ослабленный иммунитет, так как у них риск развития зоонозных заболеваний существенно выше.

При регулярном уходе за рептилией следует также следить за чистотой её среды: менять воду в аквариуме, очищать панцирь мягкой щеткой и проверять состояние здоровья самого животного у ветеринара. Таким образом, тихий и казалось бы безвредный питомец может стать источником серьёзных инфекций, если пренебречь простыми гигиеническими мерами. Чёрепахи, как и любые другие домашние животные, требуют уважительного отношения к их естественной микробиоте.

Владельцам рекомендуется принимать душ после ухода за рептилией, а также контролировать, чтобы домашние животные, например собаки, не пил воду из наружных водоёмов, где могут присутствовать те же патогенные микроорганизмы. Соблюдая эти правила, можно наслаждаться компанией черепахи без угрозы для здоровья всей семьи





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Домашние Черепахи Salmonella Зоонозы Гигиена Исследование Чили

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