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Домашний самогон: опасен ли он и как отличить от водки

Health News

Домашний самогон: опасен ли он и как отличить от водки
AlcoholHomebrewDistillation
📆6/3/2026 9:53 PM
📰lifenews_ru
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Многие считают самогон «натуральной альтернативой» магазинному алкоголю, полагая, что своё — значит безопаснее. Однако медицина говорит об обратном, рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский в беседе сКлючевое отличие — не происхождение, а степень очистки и контроль состава. Заводская водка проходит многоступенчатую фильтрацию, в ходе которой удаляются сивушные масла и токсичные продукты брожения. «Водка — это продукт промышленного производства с чёткими стандартами. Самогон — это всегда вариативный состав, который зависит от технологии, сырья и навыков человека, который его делает»Даже при аккуратном изготовлении домашний напиток часто содержит примеси: метанол, ацетальдегид, сивушные масла. Именно они отвечают за тяжёлое похмелье и токсическое воздействие на печень, нервную систему и сердце. Отдельную угрозу представляет метанол. В малых дозах он не даёт явных симптомов, но при накоплении способен вызвать поражение зрения и центральной нервной системы. В домашних условиях проконтролировать его содержание практически невозможно. К тому же самогон часто пьют агрессивнее, воспринимая как «настоящий» или «более сильный» алкоголь. Это повышает риск острого отравления. Эксперт подчеркнул, что даже качественная водка не является безопасной — речь идёт лишь о степени риска. По его словам, любой алкоголь создаёт нагрузку на организм, но в случае с самогоном к этому прибавляется фактор неопределённости.гастроэнтеролог Ольга Чистик предупредила, что домашний самогон смертельно опасен из-за содержания метанола, который в кустарных условиях невозможно полностью отделить от этилового спирта. Всего 10 мл метанола могут вызвать слепоту, а 30 мл — смертельны; в организме вещество превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, разрушающие зрительный нерв и клетки мозга. Первые симптомы отравления появляются через 12–24 часа в виде головной боли, тошноты и тумана перед глазами, и без экстренной помощи человек рискует потерять зрение.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииМногие считают самогон «натуральной альтернативой» магазинному алкоголю, полагая, что своё — значит безопаснее.

Однако медицина говорит об обратном, рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский в беседе сКлючевое отличие — не происхождение, а степень очистки и контроль состава. Заводская водка проходит многоступенчатую фильтрацию, в ходе которой удаляются сивушные масла и токсичные продукты брожения.

«Водка — это продукт промышленного производства с чёткими стандартами. Самогон — это всегда вариативный состав, который зависит от технологии, сырья и навыков человека, который его делает»Даже при аккуратном изготовлении домашний напиток часто содержит примеси: метанол, ацетальдегид, сивушные масла. Именно они отвечают за тяжёлое похмелье и токсическое воздействие на печень, нервную систему и сердце. Отдельную угрозу представляет метанол.

В малых дозах он не даёт явных симптомов, но при накоплении способен вызвать поражение зрения и центральной нервной системы. В домашних условиях проконтролировать его содержание практически невозможно. К тому же самогон часто пьют агрессивнее, воспринимая как «настоящий» или «более сильный» алкоголь. Это повышает риск острого отравления.

Эксперт подчеркнул, что даже качественная водка не является безопасной — речь идёт лишь о степени риска. По его словам, любой алкоголь создаёт нагрузку на организм, но в случае с самогоном к этому прибавляется фактор неопределённости.гастроэнтеролог Ольга Чистик предупредила, что домашний самогон смертельно опасен из-за содержания метанола, который в кустарных условиях невозможно полностью отделить от этилового спирта.

Всего 10 мл метанола могут вызвать слепоту, а 30 мл — смертельны; в организме вещество превращается в формальдегид и муравьиную кислоту, разрушающие зрительный нерв и клетки мозга. Первые симптомы отравления появляются через 12–24 часа в виде головной боли, тошноты и тумана перед глазами, и без экстренной помощи человек рискует потерять зрение

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