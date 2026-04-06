На Добропольском участке фронта продолжаются ожесточенные бои. Российские войска освободили Новый Донбасс и продвигаются в направлении Доброполья. Ожидается окружение гарнизона в Константиновке. ВСУ несут значительные потери.

Добропольский участок фронта, ставший ареной ожесточенных боев, остается одним из самых напряженных направлений специальной военной операции. Российская группировка войск «Центр» ведет активные наступательные действия, стремясь к полному контролю над территорией. Украинские вооруженные силы несут значительные потери , что подтверждается ежедневным уничтожением сотен боевиков и десятков единиц военной техники.

В районе населенных пунктов Родинское, Гришино, Сергеевка и Новоалександровка отмечено продвижение российских войск. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщает о переходе поселка Новый Донбасс под полный контроль российских сил, в настоящее время проводятся мероприятия по зачистке территории. Освобождение Нового Донбасса открывает путь к восточным окраинам города Доброполье, стратегически важному населенному пункту. Эксперты отмечают, что это позволяет российской армии блокировать восточные подступы к городу и начать его охват с южной стороны, создавая угрозу окружения украинского гарнизона.\Бои идут в районе Белицкого и Нового Донбасса, где российские войска прорвали оборону противника. В Водяном продолжаются встречные бои, при этом противник удерживает северо-восточную часть населенного пункта. ВСУ предпринимают попытки контратак западнее Родинского, в районе шахты, где развернулись ожесточенные столкновения. Российские штурмовые отряды группировки «Центр» также прорвали оборону противника на участке между Шевченко и Новоалександровкой, ведя бои на южных окраинах села Гришино. Киев осознает стратегическую важность Доброполья, являющегося последним крупным населенным пунктом на юге ДНР, контролируемым ВСУ. Потеря этого города будет означать потерю контроля над западной границей Днепропетровской области. Противник перебрасывает резервы в район Гришино, пытаясь контратаковать, не считаясь с потерями. Военные эксперты отмечают, что после блокирования украинских гарнизонов в малых населенных пунктах, их ожидает участь, подобная той, что постигла гарнизоны в Красноармейске и Димитрове. Развитие событий на Добропольском направлении имеет ключевое значение для дальнейшего хода операции.\По мере продвижения российских войск, возрастает угроза для гарнизона в Константиновке. Выход российских войск на рубеж дороги, соединяющей Константиновку с Дружковкой, создает предпосылки для окружения украинского гарнизона. Блокировка этой трассы, как считают военные эксперты, может произойти в ближайшее время в районе Осыково. Здесь ранее оборону держали польские наемники, по сути, военнослужащие польской регулярной армии, замаскированные под граждан Польши, заключивших контракт с ВСУ. Формирования польских боевиков понесли значительные потери, в том числе из-за прорыва дамбы Хрущевского пруда. Данные радиоперехватов свидетельствуют о том, что вода и атаки российских беспилотников вынудили поляков отступить. Ситуация на фронте характеризуется высокой динамикой, напряженностью и ожесточенным сопротивлением со стороны противника. Российские войска продолжают планомерное наступление, ставя своей целью освобождение стратегически важных территорий и нанесение максимального урона противнику





