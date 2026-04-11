Дмитриев назвал западную цивилизацию вероятным противником Великобритании

📆4/11/2026 4:31 PM
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал вопрос о том, с кем собирается воевать Великобритания, заявив о потенциальном конфликте с западной цивилизацией. Он также раскритиковал премьер-министра Кира Стармера, обвинив его в разрушении образа жизни британцев.

Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Специальный представитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев озвучил мнение о вероятном противнике Великобритании, заявив, что этим противником может являться западная цивилизация . Данное заявление было сделано в контексте обсуждения вопроса о военных намерениях Лондона, поднятого в социальной сети Х. Дмитриев, отвечая на вопрос о потенциальном противнике Великобритании, лаконично указал на западную цивилизацию, вызвав этим определенный резонанс.

Ранее он уже высказывал критику в адрес британского премьер-министра Кира Стармера, обвиняя его в разрушении устоявшегося образа жизни британского населения. Дмитриев неоднократно подчеркивал, что проводимая Стармером политика, включающая в себя милитаристскую пропаганду, увеличение миграционных потоков и проблемы с обеспечением топливом, негативно сказывается на благосостоянии граждан Соединенного Королевства. Спецпредставитель акцентировал внимание на том, что рост цен на топливо стал одной из ключевых причин массовых протестов, начавшихся в Великобритании в минувшую субботу. Данные события, по мнению Дмитриева, являются прямым следствием некомпетентности британского премьера и его команды в области энергетической политики. Он полагает, что Стармер пытается переложить ответственность за собственные провалы на другие факторы, уводя внимание от истинных причин экономического кризиса в стране. \Кирилл Дмитриев, комментируя текущую политическую ситуацию в Великобритании, также выразил опасения относительно дальнейшего развития событий. Он отметил, что проводимая правительством Стармера линия может привести к существенным изменениям в британском обществе, в том числе к усилению социальной напряженности и ухудшению экономического положения граждан. Дмитриев подчеркнул важность анализа происходящих процессов, предостерегая от упрощенных оценок и одностороннего восприятия действительности. Он призвал к более глубокому пониманию причин и следствий, связанных с политикой Лондона, а также к объективной оценке роли различных факторов, влияющих на ситуацию в стране. Спецпредставитель подчеркнул, что текущая ситуация требует взвешенного подхода и внимательного анализа, чтобы избежать ошибочных решений и минимизировать негативные последствия. Он также выразил надежду на то, что британское общество сможет найти выход из сложившегося кризиса, сохранив при этом свои традиционные ценности и устои. \В заключение своего комментария Кирилл Дмитриев подчеркнул важность взаимодействия между странами на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга. Он выразил сожаление по поводу наблюдаемого ухудшения отношений между Россией и Великобританией, отметив, что это негативно сказывается на международной стабильности и сотрудничестве. Дмитриев выразил надежду на восстановление диалога и поиск взаимоприемлемых решений, способствующих укреплению доверия и развитию взаимовыгодных отношений. Он также подчеркнул, что Россия открыта для сотрудничества с Великобританией в различных областях, но при условии соблюдения принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Спецпредставитель напомнил о важности культурных связей и исторических контактов между народами двух стран, выразив надежду на то, что они будут способствовать сближению и преодолению существующих разногласий. Он также подчеркнул, что любые попытки дестабилизации ситуации в регионе не соответствуют интересам ни одной из сторон и могут привести к непредсказуемым последствиям. В целом, комментарий Дмитриева можно рассматривать как призыв к более внимательному анализу текущей политической ситуации в Великобритании и к поиску путей для улучшения отношений между странами

