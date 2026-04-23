Бывший футболист Дмитрий Тарасов рассказал о своих детских мечтах о военной службе и политической карьере, а также о своей патриотической позиции и готовности участвовать в общественной жизни. В новости также освещены другие события из мира российского спорта.

Дмитрий Тарасов , известный футбол ист и бывший президент медиа футбол ьного клуба, поделился своими размышлениями о том, как сложилась бы его жизнь, если бы не футбол . В интервью он заявил, что с удовольствием служил бы в армии или полиции, а затем, возможно, достиг бы поста министра.

Тарасов подчеркнул, что в детстве его всегда привлекала военная тематика, и он с увлечением играл в военные игры с друзьями во дворе, в отличие от современных детей, предпочитающих виртуальные развлечения. Он отметил, что примеры службы двоюродного брата в полиции и отца в армии оказали на него большое влияние. Во время медосмотра в военкомате его даже записали в спецназ, однако судьба распорядилась иначе, и он стал профессиональным футболистом.

Тарасов также выразил свою патриотическую позицию, заявив, что любовь к Родине глубоко укоренена в его душе. Он предположил, что если бы не футбол, он, вероятно, посвятил бы себя военной службе, а затем занялся политикой. Футболист рассказал, что ему неоднократно предлагали участие в политической жизни, в частности, в Государственной Думе, и он считает это положительным моментом, когда людям предоставляется возможность высказывать свое мнение.

Тарасов не скрывает, что имеет свои идеи по изменению законодательства, особенно в части поддержки многодетных семей, и готов активно участвовать в законотворческом процессе, если ему будет предложено. Он подчеркнул, что не боится озвучивать свои мысли и убеждения, считая это важным для развития общества. При этом он отметил, что сейчас ему нравится сохранять независимость и свободу действий.

В то же время, в тексте присутствует ироничный комментарий о том, что некоторые люди, не имеющие реального опыта военной службы или патриотизма, активно проповедуют патриотические ценности, в то время как высокопоставленные чиновники, такие как заместитель министра обороны Алексей Криворучко, имеют имущество за рубежом и предпочитают рожать детей в других странах. Кроме того, в новости упоминаются другие события из мира спорта.

Герман Эль Класико рассказал о сотрудничестве со Спортмастер PRO и планах по выпуску эксклюзивных футболок под Кубок Лиги, а также о желании сделать форму клуба «Амкал» доступной для покупки по всей России. Сулейманов прокомментировал нокаут Кудряшова и выразил готовность сразиться с Гуди. Смолов высказал свое мнение о матчах сборной России против Мали и Никарагуа, отметив, что некоторые футболисты, такие как Дима Егоров, считают необходимым играть против команд Медиалиги.

В целом, новость представляет собой смесь личных размышлений известного спортсмена, политических комментариев и спортивных новостей, отражающих текущую ситуацию в российском обществе и спорте





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Политика Общество Дмитрий Тарасов Футбол Патриотизм Военная Служба Политика Государственная Дума Медиафутбол Спортмастер PRO Амкал Сборная России

United States Latest News, United States Headlines