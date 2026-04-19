Дмитрий Свищев: Эльбрус — идеальное место для летней тренировочной базы лыжников и сноубордистов

4/19/2026
Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев предложил создать летнюю тренировочную базу на леднике Эльбруса для российских спортсменов. Проект уже обсуждается с Министерством спорта и потенциальными партнерами.

Глава Ассоциации лыжных видов спорт а России Дмитрий Свищев озвучил амбициозное предложение, направленное на повышение уровня подготовки отечественных спорт сменов в зимних видах спорт а. По его словам, для достижения серьезных результатов необходима собственная летняя тренировочная база , расположенная на леднике. Идеальным местом для такого объекта, по мнению Свищева, является гора Эльбрус .

«Нам нужна своя летняя база на леднике для качественной подготовки наших лыжников и сноубордистов», – заявил Свищев. Он также добавил, что уже проведены предварительные переговоры с представителями одного из курортов Северного Кавказа, который выразил готовность выступить в качестве партнера в этом проекте. Совместно с заместителем министра спорта Мгером Гандиляном прорабатываются вопросы, связанные со строительством, финансированием и участием новой объединенной федерации.

«Мы начали прорабатывать вопросы строительства, финансирования и участия нашей новой объединенной федерации с нашим заместителем министра спорта Мгером Гандиляном. Эльбрус – идеальное место для такой базы», – подчеркнул Свищев. Он выразил уверенность, что реализация этого проекта станет значительным подспорьем для развития отечественного спорта.

«Дегтярев встречался с представителями курорта, дал поручение готовить этот проект», – добавил Свищев, намекая на поддержку инициативы со стороны Министерства спорта.

Стоит отметить, что это предложение прозвучало на фоне различных заявлений и дискуссий в спортивном сообществе. Например, норвежский журналист Салтведт отметил, что отсутствие российских спортсменов негативно сказалось на уровне конкуренции в ряде видов спорта, включая хоккей, фигурное катание и лыжные гонки.

В то же время, высказываются и более скептические мнения. Александр Тихонов, например, выразил сомнения в реальной возможности реализации подобных проектов, заявив, что некоторые деятели спорта склонны лишь к пустым разговорам.

«Я бы заключил со Свищевым, Губерниевым и остальными контракт, если не выполняют – в Магадан! Они не сделают ничего, эти люди только языком способны», – резко высказался Тихонов, намекая на возможную неэффективность некоторых спортивных функционеров.

Интерес вызывает и заявление Светланы Ишмуратовой, которая поделилась своим восхищением норвежским лыжником Клэбо, назвав его выступление на Олимпиаде «великим, непревзойденным и очень интересным моментом».

Также не осталась без внимания тема примирения журналиста Дмитрия Губерниева и президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Василий Васильев предположил, что никакого реального конфликта не было, и вся ситуация является лишь «игрой, в которую вовлечены массы людей». Сам Губерниев, комментируя ситуацию, заявил о необходимости встречи для урегулирования всех вопросов и подчеркнул, что «у нас впереди очень много дел!».

Таким образом, предложение Дмитрия Свищева о создании летней тренировочной базы на Эльбрусе является частью более широкой дискуссии о путях развития российского спорта, его конкурентоспособности и эффективности управленческих решений. Реализация подобных инфраструктурных проектов может стать важным шагом на пути к достижению высоких спортивных результатов, однако ее успех во многом будет зависеть от слаженности действий всех заинтересованных сторон и эффективного распределения ресурсов.

