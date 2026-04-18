Дмитриев назвал «разжигателями войны» критиков решения США о продлении послаблений по российской нефти

Дмитриев назвал «разжигателями войны» критиков решения США о продлении послаблений по российской нефти
Кирилл ДмитриевСанкции Против РФСША
📆4/18/2026 8:24 PM
📰aifonline
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев резко отреагировал на критику продления санкционных послаблений США относительно российской нефти, назвав оппонентов «разжигателями войны» и ссылаясь на публикации в западных СМИ и высказывания американских политиков. Минфин США ранее продлил лицензию на продажу российской нефти до 16 мая. Российская сторона, в свою очередь, заявила о способности минимизировать последствия санкций.

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Кирилл Дмитриев , спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), выступил с резкой критикой в адрес тех, кто выразил неодобрение в связи с продлением США санкционных послаблений, касающихся российской нефти.

В своём заявлении, опубликованном в Telegram, Дмитриев назвал критиков этого решения «разжигателями войны», подчеркнув, что именно они резко осудили действия администрации Дональда Трампа, направленные на продление послаблений в санкционном режиме в отношении российского нефтяного сектора.

Он сослался на публикации в авторитетных западных изданиях, таких как The Wall Street Journal, Politico и Bloomberg, которые, по его словам, содержали критические оценки решения Вашингтона.

Помимо этого, Дмитриев упомянул и высказывания американских политиков-демократов, в частности, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, чьи позиции он также отнёс к критикующим.

Напомним, что ранее Министерство финансов США официально объявило о возобновлении действия лицензии, разрешающей продажу российской нефти.

Согласно обнародованному документу, ограничительные меры, введенные Соединёнными Штатами, не будут распространяться на российскую нефть до 16 мая.

Данное решение касается сделок, связанных с продажей, доставкой и разгрузкой сырой нефти и продуктов её переработки, произведённых в Российской Федерации, при условии, что эти объёмы были загружены на танкеры до 17 апреля текущего года.

В контексте данной ситуации, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Российская Федерация за годы действия западных санкций научилась эффективно минимизировать их негативные последствия, адаптируясь к условиям внешнего давления.

Это заявление подчёркивает устойчивость российской экономики и способность находить решения для противодействия ограничительным мерам.

Ситуация с продлением санкционных послаблений на российскую нефть и последующая реакция на неё со стороны различных политических и медийных кругов демонстрирует сложность и многогранность международных экономических отношений, а также продолжающиеся геополитические игры, в которых санкции играют роль одного из инструментов давления.

В то время как одни видят в подобных действиях проявление прагматизма и стремления к стабилизации рынков, другие воспринимают их как недостаточно решительные меры или даже как фактор, усугубляющий конфликт.

Кирилл Дмитриев Санкции Против РФ США Российская Нефть Экономическое Сотрудничество

 

