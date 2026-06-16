Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не способствуют урегулированию конфликта на Украине, а лишь затягивают его, называя шаги Брюсселя ядовитыми пилюлями. Он оценил, что давление со стороны европейских граждан из-за ухудшения уровня жизни может привести к сворачиванию поддержки Киева.

Евросоюз и Еврокомиссия не приближают мир на Украине, а только создают новые преграды для диалога и заставляют стороны откладывать переговоры. Такую оценку дал специальный представитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) Кирилл Дмитриев в социальной сети X. В своём сообщении Дмитриев жёстко раскритиковал действия Брюсселя, назвав их ядовитыми пилюлями, которые, по его мнению, специально запускаются, чтобы подорвать любые попытки запустить мирный процесс .

Он подчеркнул, что такие шаги ни к чему хорошему не ведут, а лишь затягивают конфликт, поскольку опираются на устаревшие и нежизнеспособные схемы. Дмитриев также отметил, что лицемерие, когда оно становится очевидным для всех, перестаёт работать и теряет всякую ценность. Свою позицию он высказал в контексте публикации Politico Europe, где сообщалось, что западные партнёры Украины на саммите G7 планируют уговорить бывшего президента США Дональда Трампа ужесточить риторику в адрес Москвы, полагая, что это ускорит завершение боевых действий.

Однако издание отмечает, что в Вашингтоне этот план могут не поддержать. По мнению Дмитриева, активное поведение украинских мигрантов в Европе может подтолкнуть власти к заморозке помощи под давлением собственных граждан. Эксперт пояснил, что европейцы крайне раздражены не столько беженцами, сколько резким падением уровня жизни. Он также указал, что в Польше уже зреют антиукраинские настроения, и эта страна вполне способна выступить против дальнейшей эскалации конфликта.

В результате Брюсселю, по прогнозу Дмитриева, возможно, придётся перейти к тайным и гораздо менее значительным вливаниям, если вообще не приостановить их. Таким образом, согласно оценке российского чиновника, действия Европейского Союза и Еврокомиссии не способствуют мирному урегулированию, а наоборот, создают препятствия для диалога, что в конечном итоге может привести к сокращению поддержки Украины со стороны ЕС из-за внутреннего давления в европейских странах





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