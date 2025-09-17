Дмитрий Козак покидает пост замглавы Администрации президента

Дмитрий Козак, заместитель руководителя Администрации президента России, добровольно покидает свой пост. Этот шаг может стать уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти.

По информации РБК со ссылкой на два источника, знакомых с решением чиновника, Дмитрий Козак , заместитель руководителя Администрации президента России и давний соратник Владимира Путина, добровольно покидает свой пост. По имеющейся информации, Козак написал заявление об уходе в выходные. Источники издания уточняют, что Козак тяготился своей причастностью к происходящему и в конечном счете решил покинуть государственную службу.

Несмотря на то, что ему якобы предлагали должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, Козак принял решение уйти в отставку. По данным источников, если подтвердится информация об отставке Козака, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти. Впервые столь высокопоставленный чиновник покидает пост по собственному желанию. Напомним, что на расширенном заседании Совбеза России 21 февраля 2022 года Дмитрий Козак был единственным членом, кто выступил против военного решения конфликта с Украиной. Еще месяц назад источники телеканала «Дождь» сообщали о скором уходе Козака с должности.





