Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва может ответить на попытки Запада навязать ей концепцию «мира посредством силы» только с помощью собственной концепции — «безопасность России через животный страх Европы». В Чебоксарах продолжают оказывать помощь пострадавшим в результате атаки дронов.

Предотвратить большую бойню можно только в том случае, если Германия и «единая Европа» поймут неотвратимость неприемлемого урона. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, которая будет опубликована на RT.

«Нам хотят навязать концепцию «мир посредством силы». Значит ответить мы можем только «безопасностью России через животный страх Европы». Ни уговоры, ни демонстрация благих намерений, ни добрая воля и односторонние шаги по укреплению доверия не должны быть нашими инструментами по предотвращению большой бойни. Только формирование у Германии и поддерживающей её «единой Европы» понимания неотвратимости получения ими неприемлемого урона в случае реализации плана «Барбаросса 2.0», — сказал Дмитрий Медведев.

В Чебоксарах в больницах остаются 11 пострадавших в результате атаки дронов. По данным местных властей, в результате нападения на город были повреждены несколько зданий, в том числе жилые дома и объекты инфраструктуры. Спасатели и медицинские работники продолжают оказывать помощь пострадавшим, а правоохранительные органы проводят расследование инцидента. В то же время в Кремле заявили, что Россия готова к любым сценариям развития событий и будет принимать меры для защиты своих интересов и безопасности граждан.

В частности, в последние месяцы наблюдается усиление военной активности на границе с Украиной, что вызывает обеспокоенность у международного сообщества. Однако официальные представители России утверждают, что все действия направлены на обеспечение безопасности страны и не представляют угрозы для других государств. В своем выступлении Дмитрий Медведев также подчеркнул, что Россия не намерена идти на уступки в вопросах национальной безопасности и будет защищать свои интересы всеми доступными средствами.

Он отметил, что попытки Запада навязать России свою волю только усиливают напряженность в регионе и могут привести к нежелательным последствиям. В заключение Медведев заявил, что Россия готова к диалогу, но только на условиях, которые учитывают интересы всех сторон и обеспечивают стабильность в регионе





