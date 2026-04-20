Известный комментатор Дмитрий Губерниев вступил в полемику с Александром Панжинским, заявив, что беспристрастный репортер превращается в безликую машину. Он объяснил, почему вовлеченность и личная позиция являются фундаментом успешного спортивного эфира.

Известный российский спорт ивный комментатор Дмитрий Губерниев выступил с резкой критикой призывов к объективности и нейтральности в профессии. В своем недавнем интервью он ответил на замечания Александра Панжинского, подчеркнув, что концепция беспристрастного репортажа является утопичной и губительной для медийного контента.

По мнению Губерниева, комментатор прежде всего является человеком, а не роботом, поэтому его эмоциональная вовлеченность и наличие собственной позиции — это не недостатки, а ключевые инструменты для взаимодействия с аудиторией. Он отметил, что если репортер лишится своей индивидуальности, то превратится в безликую тыкву, а сам продукт потеряет всякую художественную и эмоциональную ценность для зрителя. Губерниев задал риторический вопрос о том, как бы выглядело его взаимодействие с тем же Панжинским, если бы он придерживался принципа полной нейтральности. Телеведущий убежден, что именно неравнодушие к героям событий и происходящему на арене позволяет удерживать внимание миллионов болельщиков. Он привел в пример недавние совместные эфиры в Рязани, где огромные очереди за автографами наглядно продемонстрировали, что страна поддерживает именно такой живой и искренний подход. По словам Дмитрия, попытки привить комментаторам стандарты машинной беспристрастности приведут лишь к появлению пресного контента, который он охарактеризовал как фигню на постном масле. Он также подчеркнул, что критика в интернете исходит лишь от узкой группы троллей, в то время как основная часть аудитории требует эмоций, диалога и человеческого участия. На фоне этой дискуссии в спортивной среде обострились обсуждения и других аспектов работы телеведущих. Параллельно с мнением Губерниева звучат слова Георгия Черданцева, который указал на отсутствие должной квалификации у ведущих политических программ по сравнению со спортивными комментаторами. В то же время ветеран отечественного спорта Александр Тихонов высказался в своем стиле, предложив жесткие меры контроля для медийных личностей вплоть до принудительных работ, критикуя их за отсутствие реальных действий. Таким образом, спортивная журналистика в России оказалась в центре бурной дискуссии о границах дозволенного, профессиональной этике и влиянии личностного фактора на освещение соревнований в условиях глобальной изоляции и отсутствия российских атлетов на мировой арене, что, по признанию экспертов, заметно снижает качество конкуренции в таких видах, как лыжные гонки, фигурное катание и хоккей





