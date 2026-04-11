Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о необходимости исправления ошибок в энергетической политике ЕС и Великобритании, предупредив о надвигающемся кризисе и революции.

Европейским и британским чиновникам в ближайшее время необходимо начать незамедлительно исправлять допущенные стратегические ошибки в сфере энергетики, а также в срочном порядке компенсировать причиненный ущерб. Такое категоричное мнение озвучил 11 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций ( РФПИ ) и специальный представитель президента РФ по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, Кирилл Дмитриев .

По его словам, кризисные явления и надвигающаяся революция – это прямой результат просчетов в энергетической политике, допущенных Великобританией и Евросоюзом. Дмитриев подчеркнул, что жители Великобритании и стран Европейского союза испытывают усталость от миграционного кризиса, разжигания военных конфликтов и дефицита энергоресурсов, что приводит к росту недовольства и протестам. Он прямо призвал чиновников исправить сложившуюся ситуацию и принять меры по исправлению допущенных ошибок. Важно отметить, что заявление прозвучало на фоне обострения энергетического кризиса в Европе и Великобритании, вызванного сочетанием различных факторов, включая сокращение поставок энергоносителей, рост цен на газ и электроэнергию, а также политические решения, направленные на отказ от российских энергоресурсов. Нельзя забывать и про экономические факторы, такие как инфляция и общее снижение покупательской способности населения, которые усиливают социальную напряженность и подталкивают граждан к протестам. Данная ситуация усугубляется и тем, что страны ЕС и Великобритания столкнулись с дефицитом энергоресурсов на фоне попыток диверсификации поставок и поиска альтернативных источников, что делает их зависимыми от волатильности мирового рынка и политических решений других государств. \Кирилл Дмитриев также предупредил о возможном истощении запасов топлива в Европе к 20 апреля, ссылаясь на информацию о последних поставках энергоносителей через Ормузский пролив, которые должны были достигнуть европейских портов к 11 апреля. Он подчеркнул критичность текущей ситуации и призвал к принятию неотложных мер для обеспечения энергетической безопасности. Дмитриев выразил озабоченность влиянием дефицита энергоресурсов на экономику и социальную сферу европейских стран, отметив необходимость более реалистичного подхода к энергетической политике. Особое внимание он уделил информационной войне, подчеркнув, что европейцам необходимо отказаться от ложной информации, распространяемой в западных СМИ, касающейся причин энергетического кризиса. По его мнению, искаженное представление о сложившейся ситуации лишь усугубляет проблемы и мешает принятию эффективных решений. Кроме того, Дмитриев упомянул о негативных последствиях снижения спроса на нефть, которое может быть вызвано различными факторами, включая военные действия в Персидском заливе. Он указал на необходимость мониторинга ситуации и принятия мер для стабилизации рынка энергоносителей. \В заключение, заявление Кирилла Дмитриева представляет собой серьезное предупреждение европейским и британским властям о необходимости срочных действий для исправления энергетической ситуации. Оно затрагивает широкий спектр проблем, от стратегических ошибок в энергетической политике до информационной войны и геополитических факторов, влияющих на рынок энергоносителей. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к решению энергетического кризиса, включающего в себя пересмотр энергетической стратегии, диверсификацию поставок, борьбу с дезинформацией и укрепление энергетической безопасности. Важно отметить, что это заявление прозвучало в контексте сложной геополитической обстановки, связанной с конфликтом на Украине и санкциями против России, которые оказали существенное влияние на энергетический рынок Европы. Следовательно, любые действия европейских и британских властей должны учитывать эти факторы и направлены на поиск устойчивых и долгосрочных решений





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кирилл Дмитриев РФПИ Энергетический Кризис ЕС Великобритания Энергетика Политика Топливо Нефть

United States Latest News, United States Headlines