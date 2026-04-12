Дмитрий Щербинин: о жизни после волейбола, семье, приоритетах и блоге

Интервью с Дмитрием Щербининым, блокирующим Зенита-Казань, о его подготовке к завершению спортивной карьеры, семейных ценностях, психологическом благополучии и новом блоге. Щербинин делится своими мыслями о жизни, воспитании детей, отношении к деньгам и важности семейных моментов.

Российский клубный волейбол , несмотря на свою популярность, остается относительно нишевым видом спорт а. Игры чемпионата страны вызывают повышенный интерес в основном на поздних стадиях плей-офф, когда страсти накаляются и борьба за титул достигает своего апогея. Даже в таких крупных спорт ивных центрах, как Санкт-Петербург, Казань и Москва, где насыщенность спорт ивными событиями высока, нельзя сказать, что жители активно следят за успехами своих волейбол ьных команд.

Поэтому данное интервью с Дмитрием Щербининым выходит за рамки узкоспециализированной темы волейбола. Это скорее философская беседа с 36-летним блокирующим казанского Зенита о жизни спортсмена, его взглядах на финансы, семейные ценности, психологию, воспитание детей и жизненные приоритеты. Щербинин недавно запустил небольшой блог, где делится своим видением мира, накопленным опытом и личными размышлениями. Дмитрию есть что рассказать, ведь в Зените он является своего рода играющим тренером и наставником для молодых игроков. Беседа получилась продолжительной, и даже после сокращений текст получился объемным, но увлекательным. Стоит дать ему шанс, даже если вы не являетесь ярым поклонником волейбола, ведь, возможно, именно это интервью подтолкнет вас к просмотру матчей Суперлиги, где Зенит с Щербининым вновь борется за чемпионский титул. – Дмитрий, как я понимаю, вы морально готовитесь к следующему этапу жизни, и мысль о завершении карьеры вас не пугает? – Во многом благодаря нашему тренерскому штабу. Сейчас я общаюсь с ними как с тренерами, но я против них всех еще и играл, в сборной вместе были. У меня поменялись взгляды на жизнь после 30 лет. Раньше волейбол был на первом месте, сейчас на первом месте семья. И с каждым годом баланс перетекает в сторону семьи, все больше и больше. Если брать моральный аспект и финансовый, то я готов заканчивать. Если мне завтра скажут, мол, ты закончил, то я скорее готов, чем не готов. Но это я сейчас так говорю. Кто знает, может, это розовые очки. Неделю дома просижу как диванный критик и в депрессию буду впадать, кто знает. Какие-то наработки касательно будущего у меня есть. Выгорит или нет? Не попробуешь – не узнаешь. Идей много, но, когда начну заниматься этим, отдаваться, может быть, пойму, что это не мое. Не идет – есть и такой сценарий. – Ваш подкаст, изучение спортивной и детской психологии – это и есть те шаги в поиске себя вне спорта? – Начало пути, можно сказать и так. Если делать какую-то работу, нужно делать ее хорошо. Когда мы только начинали подкаст, я прекрасно понимал, в какую сторону это должно двигаться, по какой линии идти. Для меня эта медийность – вызов. Я по ходу карьеры даже соцсети не вел, бум разных блогов мимо меня прошел, я был закрытым человеком. Давал интервью, не отказывал, но особо активным не был, опять же, диванных критиков этих недолюбливал. А сейчас я совсем иначе себя веду, многие знакомые удивляются, когда попадают на мой блог. Артем Вольвич долго смеялся. Сейчас блогером стать нетрудно: заплатишь – за тебя все сделают, продакшен, съемки, микрофоны, камеры. Приглашаешь человека, разговариваешь с ним, а дальше за тебя сделают красивый контент. Но для этого нужно много времени и ресурсов. Серьезно вкладываться я не захотел, а Телеграм – как стартовая площадка, попробовать. Моя отдушина. В первую очередь мне важно было поделиться своим опытом, мыслями, к которым я пришел за годы карьеры. Надеюсь, что для многих они будут полезны. Для меня важна тема детей, детей в спорте. Те же школьные волейбольные лиги, 10-11-е классы — последний год, когда можно куда-то попасть в профессиональный клуб. Дальше – уже либо институт, либо заканчивать со спортом. Хочется донести свои мысли до молодого поколения. Знаю, что многие на меня подписаны. Я не слежу за числом подписчиков, собрать людей можно через розыгрыши. Меня учили Дима Волков и Илья Федоров, как динозавра, через них я научился собирать реакции. Сейчас я понимаю, как это работает, но количество мне не нужно. Важно качество подписчиков. Не знаю пока, сколько я еще буду играть, последний это год или нет. Но цель – через свои страницы в соцсетях показать, что будет дальше. И пройти свою адаптацию к нормальной жизни после спорта. Это будет моя жизненная история. Но приятно бывает и просто теплыми моментами там поделиться. – Из того, что сразу приходит в голову – ездили в дельфинарий с семьей. Для нас с супругой это была мечта детства. В Москве никак не собрались, узнали про Набережные Челны, там можно поплавать с дельфинами. Подгадал выходной, узнал все детали. Никому не сказал, это был сюрприз для всех. И такие эмоции были – не забуду! 10-15 минут, за которые я забыл обо всем, эмоционально перезагрузился. Моя семья, эмоции, и остальной мир не важен. Об этом тоже молодежи хочется рассказать, как радоваться жизни. Не нужно гнаться за сверхуспехом, доходом. Деньги нужны, но не в них счастье. Не надо на них зацикливаться. Родители меня правильно в этом плане воспитали, большое им спасибо. Для нас семейные ужины, например, крайне важная история. Последние годы с этим стало сложнее, все-таки сначала я в Новосибирске жил, потом – в Казани. Однако летом я всегда стараюсь найти возможность пообщаться, в июне собираемся все вместе





