Контрольно-дисциплинарный комитет РФС готовится к заседанию по делу о кричалках фанатов Динамо, в то время как эксперты обсуждают судейство, трансферы и дисциплину футболистов в России и Европе.

Российский футбол ьный союз официально подтвердил, что на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета, которое назначено на вторник, 21 апреля, будет рассмотрен инцидент, произошедший во время недавнего матча Российской премьер-лиги. В центре внимания окажется поведение болельщиков махачкалинского Динамо, которые в ходе игры позволили себе скандирование оскорбительных выражений в адрес петербургского Зенит а.

Подобные действия фанатов квалифицируются как нарушение регламента, что влечет за собой серьезные дисциплинарные последствия для клуба. Параллельно с этим, глава КДК прокомментировал ситуацию вокруг игрока Кордобы, чей жест в матче с Балтикой вызвал вопросы у общественности. Руководство комитета отметило, что на текущий момент имеющиеся видеозаписи не обладают достаточной информативностью, а в официальном протоколе матча инцидент не зафиксирован, что пока исключает возможность вынесения санкций. В то же время экспертное сообщество активно обсуждает состояние российского тренерского корпуса и уровень судейства. Александр Мостовой вступил в полемику относительно своих профессиональных компетенций, подчеркивая, что всегда будет отстаивать интересы футбольных специалистов. В свою очередь, тренер Сергей Ташуев высказал мнение, что московскому Спартаку для достижения серьезных высот необходимо обрести ту стабильность, которую пока демонстрируют Зенит и Краснодар. Не осталась без внимания и тема лимита на легионеров: эксперт Первак выразил скепсис относительно ужесточения правил, отметив, что это приведет лишь к необоснованному росту цен на российских игроков с паспортом. Также обсуждался случай с игроком Локомотива Ненаховым, чье появление на публике с алкоголем и кальяном вызвало резонанс. Клуб встал на защиту футболиста, заявив, что в свободное от работы время игрок волен распоряжаться собой, а его профессиональные качества не вызывают сомнений. Международная футбольная повестка оказалась не менее насыщенной. Бывший президент Барселоны Жозеп Бартомеу вновь поднял тему судейских отчетов, заявив, что подобная практика существует во всех топ-клубах, а обвинения в адрес Реала беспочвенны. В Италии Паоло Ди Канио сделал прогноз на итоговую таблицу Серии А, выразив уверенность, что Ювентус займет второе место благодаря прогрессу под руководством Лучано Спаллетти. Тем временем в Парагвае дерби между Олимпией и Серро Портеньо завершилось массовыми беспорядками, которые потребовали вмешательства полиции с применением спецсредств, что привело к ранениям среди правоохранителей. Именитый Руд Гуллит раскритиковал тактическую выучку Реала, отметив чрезмерную зависимость команды от индивидуального мастерства отдельных игроков. На фоне этих событий Ибраима Конате близок к пролонгации своего соглашения с Ливерпулем, подчеркивая свою глубокую эмоциональную связь с фанатами мерсисайдцев





