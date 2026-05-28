Дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России в сезоне 2026/27

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв объявил об аннулировании решения IIHF об отстранении российских хоккейных сборных на сезон-2026/27. Решение принято из-за отсутствия достаточных оснований для продления санкций по безопасности. Возвращение команд на международную арену пока не гарантировано, требуется окончательный вердикт руководящего органа, отмечают в ФХР.

Министр спорт а РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв сообщил, что дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея ( IIHF ) аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям в сезоне-2026/27.

Данный вердикт стал результатом юридической работы, проведённой Федерацией хоккея России и Минспортом после очередного продления санкций в январе 2026 года. Согласно решению, аргументы и отчёты IIHF по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Аннулирование решения не гарантирует немедленного возвращения российских хоккейных команд на международную арену. Теперь федерации предстоит созвать руководящий орган IIHF для вынесения окончательного вердикта.

Российские команды не участвуют в соревнованиях под эгидой IIHF с 2022 года. За это время отстранение неоднократно продлевалось, включая решение января 2026 года, из-за чего сборная пропустила Олимпийские игры в Милане. Нынешний вердикт фактически признал юридическую несостоятельность прежних претензий к России, поскольку руководящий орган не привёл достаточных аргументов, а отчёты по оценке рисков содержали лишь общие положения.

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов пояснил, что хотя дисциплинарный совет тесно связан с IIHF, он остаётся независимым органом, что и привело к аннулированию надуманного предлога безопасности. По его словам, теперь ФХР настаивает либо на немедленном допуске, либо на официальном отказе, после чего продолжит отстаивать свою позицию. Президент ФХР Владислав Третьяк расценил вердикт как первый положительный прецедент и надеется на дальнейшие изменения внутри международной федерации. Ведомства продолжат совместную работу по возвращению сборных России на международные соревнования





