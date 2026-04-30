Директоров рудника «Ирокинда» задержали после гибели шести работников из-за схода лавины

В Бурятии задержаны директора рудника «Ирокинда» в связи с гибелью шести работников из-за схода лавины. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье 216 УК РФ. По версии следствия, директор отдал распоряжение о проведении работ, несмотря на угрозу схода лавины.

Москва, 30 апреля – В Бурятии задержаны директора рудник а «Ирокинда» в связи с трагическим инцидентом, который унес жизни шести работников. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации, руководители предприятия подозреваются в нарушении правил безопасности, что привело к гибели сот рудник ов в результате схода лавины.

Следственные органы Республики Бурятия проводят расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 3 статьи 216 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, директор отдал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке вблизи штольни, несмотря на очевидную угрозу схода лавины. В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Расследование продолжается, и следствие тщательно изучает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 28 апреля на руднике «Ирокинда» снежная масса накрыла девять рабочих, которые расчищали дорогу. Снежная лавина сошла на компрессорную станцию, расположенную в пределах промышленной зоны штольни № 90 участка ПГУ-1. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлек внимание к вопросам соблюдения норм безопасности на производстве. Следственный комитет подчеркивает, что расследование будет проведено максимально тщательно, чтобы установить все обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь, власти Бурятии обещают принять все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и обеспечения безопасности работников на промышленных объектах. Общественность и родственники погибших ожидают справедливого расследования и наказания для тех, кто поставил под угрозу жизни людей из-за халатности и нарушения правил безопасности





