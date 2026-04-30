Директора рудника «Ирокинда» задержали по подозрению в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель шести человек

Следственный комитет России задержал директора рудника «Ирокинда» в Бурятии, подозреваемого в нарушении правил безопасности, что привело к гибели шести сотрудников при сходе лавины. Расследование продолжается, а семьям погибших выплатят компенсации.

Следственный комитет России сообщил о задержании директора рудника «Ирокинда» в Бурятии, который подозревается в нарушении правил безопасности при проведении работ. По версии следствия, именно он отдал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни, несмотря на наличие угрозы схода лавины.

Первый инцидент произошел 24 апреля, когда снежные массы накрыли территорию предприятия, травмировав двоих человек. Однако, несмотря на сохраняющуюся опасность, спустя четыре дня директор направил девять сотрудников расчищать площадку. В этот момент сошла вторая лавина. Трое рабочих спаслись, но шестеро человек оказались погребены под снегом.

Их тела были обнаружены и извлечены в ходе поисково-спасательных мероприятий. Сейчас правоохранители решают вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения для задержанного. Расследование уголовного дела по факту нарушения правил безопасности продолжается. Ранее сообщалось, что семьям работников, погибших при сходе лавины на руднике «Ирокинда» в Бурятии, выплатят компенсации.

Размер выплат составит не менее годового дохода каждого сотрудника. В ходе расследования выяснилось, что на предприятии неоднократно игнорировались предупреждения метеорологов о высокой вероятности схода лавин. Кроме того, у руководства отсутствовали должные меры по обеспечению безопасности работников, включая отсутствие специального оборудования и недостаточную подготовку персонала к работе в условиях повышенной опасности.

В результате прокуратура Бурятии инициировала проверку деятельности предприятия, а также условий труда на руднике. В ходе проверки выявили ряд нарушений, включая отсутствие необходимых страховых полисов для сотрудников и несоблюдение норм охраны труда. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и привлечению виновных к ответственности. Семьи погибших уже получили первые выплаты, но процесс компенсации продолжается.

В свою очередь, местные власти обещают усилить контроль за соблюдением норм безопасности на промышленных объектах в регионе





