Анализ кризиса доверия к премьер-министру Великобритании и его последствий для отношений с Украиной и США.

Дипломаты в США и Европейском союзе отмечают заметное падение авторитета премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Согласно данным издания Politico, ссылающегося на действующих и бывших дипломатов, внутренние проблемы в британском правительстве вызывают тревогу за будущее трансатлантических отношений.

Особые опасения связаны с возможным приходом к власти Энди Бернхэма, который рассматривается как вероятный преемник Стармера. На фоне недавних местных выборов, где Лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение, почти сто депутатов-лейбористов призвали Стармера уйти в отставку. Это событие стало переломным моментом, выявившим глубокий кризис доверия внутри партии и среди избирателей. Энди Бернхэм, занимающий пост мэра Манчестера, уже заявил о намерении бороться за пост премьер-министра.

Однако его возможное премьерство вызывает беспокойство в Вашингтоне и Киеве. Американский чиновник на условиях анонимности выразил опасения, что при Бернхэме трансатлантические отношения могут ухудшиться, особенно в контексте поддержки Украины. Отказ Стармера поддержать американские удары по определённым целям уже нанёс урон дипломатическому доверию. Бернхэм, известный своими более левыми взглядами, может занять ещё более жёсткую позицию по вопросам внешней политики, что подрывает надежды на консолидацию западного альянса перед лицом агрессии России.

Внутриполитический кризис в Великобритании усугубляется не только падением рейтингов премьера, но и отсутствием чёткой альтернативы. Депутат Джош Саймонс, уходящий с поста представителя Мейкерфилда, передал своё кресло Бернхэму, что символизирует начало борьбы за лидерство. Эксперты отмечают, что лейбористы оказались в ловушке: с одной стороны, Стармер теряет поддержку из-за неспособности противопоставить консерваторам убедительную программу, с другой - Бернхэм, хоть и популярен среди партийных активистов, может оттолкнуть центристских избирателей.

В этой ситуации Европейский союз пытается дистанцироваться от британских внутренних дрязг, но понимает, что нестабильность в Лондоне бьёт по общеевропейской безопасности. Британское правительство отрицает наличие серьёзных проблем, однако дипломатические источники подтверждают, что авторитет страны на международной арене снижается. Пока неясно, сможет ли Бернхэм переломить тренд, но его планы по укреплению социальных программ внутри страны, скорее всего, отодвинут внешнеполитические вопросы на второй план





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