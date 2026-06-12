Дипломатические перспективы и военные инициативы: новости Украины, России и Европы

Новостной обзор включает заявления о возможном возобновлении переговоров между Россией и Украиной, встречу лидеров Европы с Зеленским, предложения по гарантиям безопасности, а также подготовку к саммиту G7. Освещаются военные потери России, отказ Путина от встречи, комментарии Трампа, инцидент с дронами на ПМЭФ, призыв Зеленского к ЕС, запрос Украины на военную помощь, а также санкции США и заявления о Балтии.

Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться, заявил высокопоставленный представитель правительства ФРГ, оговорившись, что даёт оценку с должной осторожностью. Он подчеркнул, что Киев сегодня находится в новой позиции силы благодаря поддержке Германии и всей Европы, в то время как Россия не может победить военным путём.

Этот вопрос обсуждался 7 июня на встрече канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно одним из предложений, после вступления в силу режима прекращения огня Киев должен получить юридически обязывающие гарантии безопасности, которые возможны лишь при участии Европы и Соединённых Штатов. Владимир Зеленский 4 июня предложил Владимиру Путину личную встречу, заявив, что ежемесячные потери РФ на фронте превышают 30 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными.

Зеленский также присоединится к саммиту стран Большой семёрки (G7), который пройдёт 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера. По словам Макрона, на саммите будут обсуждаться восстановление консенсуса внутри G7 по вопросу поддержки Украины и необходимость проведения переговоров о прекращении войны. Президент России Владимир Путин фактически отверг встречу с Зеленским, а президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность переговоров. В последний день Петербургского экономического форума произошёл налёт дронов на Ленинградскую область.

Направив открытое письмо Владимиру Путину, Владимир Зеленский также призвал нерешительный Евросоюз воспользоваться моментом слабости России, пишет Дирк Эммерих. Киев планирует запросить у союзников 20 миллиардов долларов военной помощи. США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Кубы, а генерал США заявил, что у РФ ничего не выйдет с нападениям на Балтию





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