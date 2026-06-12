Дипломаты ЕС с июня 2026 года обязаны уведомлять РФ о пересечении границы

Начиная с 15 июня 2026 года, дипломаты стран-членов Европейского союза и сотрудники представительства ЕС в России будут обязаны направлять уведомления в МИД РФ при пересечении государственной границы наземным или воздушным транспортом. Исключение составляют прямые рейсы между Россией и страной гражданства без захода в ЕС. Правило распространяется также на совершеннолетних членов семей. Мера является ответом на аналогичные требования, введённые Евросоюзом в рамках 19-го пакета санкций против российских дипломатов в Шенгенской зоне.

С 15 июня 2026 года дипломаты стран Европейского союза и представительства Евросоюза в России будут обязаны уведомлять российские власти о пересечении государственной границы. Такое требование установлено Министерством иностранных дел РФ и распространено на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений как стран-членов ЕС, так и отдельных государств Шенген ской зоны, а также на персонал самого представительства Европейского союза.

Согласно предоставленной памятке, уведомления необходимо направлять в департамент государственного протокола МИД России при въезде в страну наземным и воздушным транспортом. Важным исключением являются прямые перелёты между страной гражданности дипломата и Россией без промежуточных посадок на территории Евросоюза, если у сотрудника есть билеты от пункта отправления до пункта назначения. Положение также распространяется на совершеннолетних членов семей дипломатов и консульских работников. Эта мера является зеркальной реакцией на аналогичные требования, которые ЕС ввёл в рамках девятнадцатого пакета санкций.

Согласно европейским правилам, российские дипломаты и консульские сотрудники, аккредитованные в странах Шенгенской зоны, теперь обязаны уведомлять власти каждой страны-члена, границу которой они планируют пересечь. Это касается не только въезда в страну назначения, но и транзитного проезда через территорию Шенгенской зоны. Таким образом, взаимные уведомления о передвижении дипломатического персонала формализуют новый этап напряжённости в отношениях между Россией и Европейским союзом, где каждая сторона применяет симметричные ответные меры в ответ на действия другой стороны.

Данное нововведение вступит в силу 15 июня 2026 года и затронет значительное число сотрудников зарубежных представительств, работающих на территории Российской Федерации. Целью такой меры, с точки зрения российского МИД, является установление взаимности и контролирования передвижения иностранного дипломатического корпуса. Ожидается, что это усложнит некоторые поездки дипломатов, но при этом сохранит официальный статус и возможность выполнения служебных обязанностей при соблюдении установленных процедур.

Аналогичные правила для российских дипломатов в ЕС уже действуют, что делает новую российскую инициативу ожидаемой и логичной в контекстеongoinguerny diplomatic relations between the parties





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Россия Европейский Союз Дипломаты Шенген Санкции МИД Уведомление Граница

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