Динамо и Спартак разыграли голевое противостояние, но не смогли найти победителя

Динамо и Спартак провели насыщенный, но не самого высокого качества матч в восьмом туре Мир РПЛ. 2:2, обмен дублями, удаление Деяна Станкович а, возвращение Константина Тюкавин а — яркие моменты. Однако уровень игры и количество ошибок напомнили, что перед нами две команды, испытывающие трудности. Необычным стало появление сразу двух новых защитников у Спартак а в стартовом составе — Кристофера Ву и Александра Джику.

После матча тренер Ненад Сакич уточнил, что оба проведя буквально по одной полноценной тренировке после подписания контракта. Он добавил, что доволен обоими, несмотря на замену Ву уже в перерыве. По словам тренера, это было сделано для перехода на схему с четверкой защитников. Валерий Карпин также экспериментировал с обороной, поставив Бахтиера Зайнутдинова в центре — именно казахстанец спровоцировал первый гол. Казалось, Даниил Денисов неудачно забросил на Ливай Гарсию (так много сейчас подобных моментов в игре Спартака), но Зайнутдинов ошибся так, что ассист оказался в руках Ливай — спартаковский форвард легко закатил мяч в пустые ворота.Главный герой Динамо обрел свой образ сразу после: Бителло столкнулся головой с Денисовым, у обоих пошла кровь, поэтому они доигрывали с перевязками. И бразилец в этом облике сиял. Сначала хитро исполнил штрафной, что смутил всех, Александр Максименко не понял, за чем именно следить, в итоге никто так и не коснулся — скорее ошибка. Удаление Деяна Станковича: принял заброс Антона Миранчука на грудь, следующим касанием сделал дубль, пробил внешней стороной в дальний угол. У бразильца два ярких гола за тайм, у Миранчука — первое результативное действие в Динамо. Без Станковича и в четыре защитника «Спартак» играл лучше, Ливай сначала попал в перекладину, а через 15 минут сравнял — благодаря динамовской ошибке, теперь навредил Максим Осипенко. Из приятного: впервые после разрыва крестов сыграл Константин Тюкавин, за полгода восстановился. Мог сразу и забивать, но слабовато покатил в руки Максименко. У «Спартака» теперь снова в обойме Тео Бонгонда, он тоже вышел впервые в сезоне. Но 2:2 никто из них не сдвинул, их сохранил Андрей Лунев парой эпизодов в концовке, в том числе ногами отбил опаснейший удар Пабло Солари в упор. Оба автора дублей — и Ливай Гарсия, и Бителло — забили впервые в сезоне. Бразилец летом конфликтовал с клубом, очень хотел в «Ботафого» – ну или повышение зарплаты. В итоге продлили контракт Бителло только что, матч со «Спартаком» — первый после переподписания, и вот сразу эффект. Про отставку Валерия Карпина остановить полностью точно не получилось, победа в дерби такой шанс бы давала. Ливай спас «Спартаку» ничью, так что у команды продолжается беспроигрышная серия. Последний раз проигрывали в начале августа «Локомотиву» (2:4). Гарсия забил пятый гол за «Спартак», причем с учетом весеннего кубкового матча три из них — в ворота «Динамо».● У «Динамо» — худшая точность передач в сезоне (66,5%). ● У «Спартака» — худшая точность передач сезона в матчах, где их игроков не удаляли (78,0%). Хуже было только с «Балтикой», но там почти весь матч провели в меньшинстве (71,3%)





Динамо Спартак Мир РПЛ Футбол Матч Ничья Бителло Ливай Гарсия Станкович Тюкавин

