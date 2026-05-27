Дима Билан и сын Евгения Плющенко на премии РУ.ТВ

Билан исполнил песню "Гладиатор" на премии РУ.ТВ, где также выступили Медведева и Петросян. Некоторые фанаты назвали неудачным выступление Плющенко-младшего, насмехаясь над его хореографией и уровнем катания. Также вспомнили о кармическом провале Плющенко-младшего за слова, сказанные о своём брате Егоре.

Билан находился в центре сцены на отдельном «островке» и исполнял песню «Гладиатор». Вокруг него были дымка, прожектора, а также лёд. Именно там в своей привычной среде был и— катался на коньках и исполнял некоторые элементы, отсылая к культовому появлению своего отца Евгения на Евровидении.

Дима Билан в 2008 году в Белграде одержал победу в престижном конкурсе песни, в первый и на данный момент последний раз добыв заветный кубок для России. Его номер под песню Believe прошёл при участии Евгения Плющенко, который исполнял ряд элементов на небольшом искусственном катке и под Эдвина Мартона, аккомпанировавшего артистам на уникальном инструменте — скрипке Страдивари 1699 года. Евровидение подкинуло идеи для фигуристов!

Медведева и Петросян уже брали песни с конкурса Правда, многие фанаты уверенно заявляют, что тогда у Евгения справиться со своей задачей получилось намного лучше, нежели на днях у его сына. И вообще попытку Плющенко-младшего исполнить номер отца на музыкальной премии назвали крайне неудачной, насмехаясь над его хореографией, перепрыжками, лишь издалека напоминающими прыжки, и в целом уровнем всего показанного катания.

"Пацана отдайте на футбол, хватит его мучить, он совершенно Буратино". "Дима, вопрос к тебе. Не будь это сын Рудковской и Плющенко, позволил бы ты ему дрыгаться вокруг себя?

". "С ролью одинокого пельменя в кастрюле он справился". "Мамкин хеликоптер". "За деньги можно купить почти всё, но вот талант и умение действительно не купишь ни за какие миллионы".

Конечно, припомнили и недавний переход Александра из сборной России в Азербайджан. Напомним, что на протяжении нескольких лет Плющенко-старший называл предателями тех, кто меняет флаг ради Олимпиады, заявляя, что тем самым эти люди отказываются от своей страны, ресурсов, президента, мамы и папы. А тут… Сам перевёл своего сына под другой флаг, а потом выпустил душевное признание о том, что это, по его мнению, важно для России и теперь Саша будет представлять на международной арене сразу две страны.

Пусть такое в фигурном катании и невозможно. Но, видимо, и тут семья Плющенко будет первопроходцем. Мы успокоились после просмотра. И радуемся, что Азербайджану повезло.

Некоторые даже видели в таком внешнем провале Плющенко-младшего карму за слова, сказанные о своём брате Егоре, который совсем недавно дал большое интервью про своего отца. Материалы по тем





