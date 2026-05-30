Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезнее и вкуснее

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору ингредиентов для окрошки, чтобы снизить вред от колбасы и сделать блюдо более здоровым. Она рекомендует заменить колбасу мясом, использовать нежирные заправки и избегать слишком холодной подачи.

30 мая в России отмечают День окрошки - одного из самых любимых летних блюд, которое спасает в жару и радует разнообразием рецептов. Однако привычная версия с докторской колбасой может нести скрытые риски для здоровья.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru рассказала, как сделать окрошку не только вкусной, но и полезной, не отказываясь от традиций. По словам специалиста, полностью исключать колбасу из рецепта не обязательно, но важно внимательно изучать её состав. Лучший выбор - продукт категории А или повышенной категории, где содержание мяса максимально, а искусственных добавок минимум. Нитрит натрия, используемый для сохранения цвета и предотвращения порчи, всё же будет присутствовать, но в качественной колбасе его меньше: бледно-розовый оттенок свидетельствует о низкой концентрации.

Также стоит избегать наполнителей, фосфатов и крахмала. В порцию достаточно добавить не больше одного кружка колбасы - овощи и зелень частично нейтрализуют её вред. Клетчатка связывает излишки жира, а антиоксиданты уменьшают негативное действие нитритов, которые могут превращаться в канцерогенные нитрозамины. При небольшом количестве колбасы риск минимален.

Более удачной альтернативой диетолог считает окрошку с отварным мясом - куриной грудкой, индейкой или даже морепродуктами. Такой вариант менее калориен и лучше подходит для тех, кто следит за фигурой. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, окрошку лучше не есть, так как грубая клетчатка может травмировать слизистую. Даже здоровым людям не стоит подавать суп слишком холодным - достаточно лёгкого охлаждения.

Острые овощи, такие как зелёный лук и редис, лучше заменить более мягкими - укропом или листьями салата. Для контроля веса рекомендуется добавить больше яичного белка и меньше желтка. Заправка окрошки также имеет значение. Вместо сладкого кваса лучше использовать кефир, простоквашу, мацони, сыворотку или минеральную воду с кисломолочными продуктами.

Если окрошка готовится с колбасой, дополнительно солить её не нужно - в мясном изделии уже достаточно соли. Соблюдая эти простые правила, можно наслаждаться любимым блюдом без вреда для здоровья. В преддверии сезона Life.ru также рассчитал индекс окрошки на 2026 год, предложив оригинальный взгляд на вкусовые предпочтения. Оказывается, любимые ингредиенты холодного супа могут рассказать о характере человека.

Например, те, кто считает обязательной картошку, ценят стабильность, а любители редиски склонны к экспериментам. Этот необычный подход позволяет по-новому взглянуть на привычное блюдо и разнообразить летнее меню. Таким образом, окрошка может быть не только вкусной, но и полезной, если подойти к её приготовлению осознанно. Выбирая качественные продукты, заменяя колбасу мясом и используя правильную заправку, можно снизить калорийность и избежать негативных последствий для здоровья. Главное - помнить об умеренности и учитывать особенности своего организма





