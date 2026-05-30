Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезнее и вкуснее

Здоровое Питание News

Диетолог рассказала, как сделать окрошку полезнее и вкуснее
ОкрошкаДиетологияЗдоровое Питание
📆5/30/2026 10:14 AM
📰lifenews_ru
139 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 76% · Publisher: 68%

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по выбору ингредиентов для окрошки, чтобы снизить вред от колбасы и сделать блюдо более здоровым. Она рекомендует заменить колбасу мясом, использовать нежирные заправки и избегать слишком холодной подачи.

30 мая в России отмечают День окрошки - одного из самых любимых летних блюд, которое спасает в жару и радует разнообразием рецептов. Однако привычная версия с докторской колбасой может нести скрытые риски для здоровья.

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Life.ru рассказала, как сделать окрошку не только вкусной, но и полезной, не отказываясь от традиций. По словам специалиста, полностью исключать колбасу из рецепта не обязательно, но важно внимательно изучать её состав. Лучший выбор - продукт категории А или повышенной категории, где содержание мяса максимально, а искусственных добавок минимум. Нитрит натрия, используемый для сохранения цвета и предотвращения порчи, всё же будет присутствовать, но в качественной колбасе его меньше: бледно-розовый оттенок свидетельствует о низкой концентрации.

Также стоит избегать наполнителей, фосфатов и крахмала. В порцию достаточно добавить не больше одного кружка колбасы - овощи и зелень частично нейтрализуют её вред. Клетчатка связывает излишки жира, а антиоксиданты уменьшают негативное действие нитритов, которые могут превращаться в канцерогенные нитрозамины. При небольшом количестве колбасы риск минимален.

Более удачной альтернативой диетолог считает окрошку с отварным мясом - куриной грудкой, индейкой или даже морепродуктами. Такой вариант менее калориен и лучше подходит для тех, кто следит за фигурой. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, окрошку лучше не есть, так как грубая клетчатка может травмировать слизистую. Даже здоровым людям не стоит подавать суп слишком холодным - достаточно лёгкого охлаждения.

Острые овощи, такие как зелёный лук и редис, лучше заменить более мягкими - укропом или листьями салата. Для контроля веса рекомендуется добавить больше яичного белка и меньше желтка. Заправка окрошки также имеет значение. Вместо сладкого кваса лучше использовать кефир, простоквашу, мацони, сыворотку или минеральную воду с кисломолочными продуктами.

Если окрошка готовится с колбасой, дополнительно солить её не нужно - в мясном изделии уже достаточно соли. Соблюдая эти простые правила, можно наслаждаться любимым блюдом без вреда для здоровья. В преддверии сезона Life.ru также рассчитал индекс окрошки на 2026 год, предложив оригинальный взгляд на вкусовые предпочтения. Оказывается, любимые ингредиенты холодного супа могут рассказать о характере человека.

Например, те, кто считает обязательной картошку, ценят стабильность, а любители редиски склонны к экспериментам. Этот необычный подход позволяет по-новому взглянуть на привычное блюдо и разнообразить летнее меню. Таким образом, окрошка может быть не только вкусной, но и полезной, если подойти к её приготовлению осознанно. Выбирая качественные продукты, заменяя колбасу мясом и используя правильную заправку, можно снизить калорийность и избежать негативных последствий для здоровья. Главное - помнить об умеренности и учитывать особенности своего организма

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Окрошка Диетология Здоровое Питание Летние Блюда Советы Врача

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 13:14:08