Диетолог рассказал о правильном выборе круп: как извлечь максимум пользы

Диетолог Олег Ирышкин объяснил, какую кашу можно считать полезной, а какую стоит употреблять с осторожностью. Эксперт рассказал о влиянии степени обработки зерна на усваиваемость круп и дал рекомендации по выбору каш в зависимости от состояния здоровья.

Москва, 7 апреля – АиФ-Москва. Главный критерий определения полезности круп – степень обработки зерна. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал диетолог -эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин. По мнению специалиста, чем интенсивнее очищено и измельчено зерно, тем быстрее происходит его усвоение и, соответственно, уменьшается польза для контроля массы тела и уровня сахара в крови.

Ирышкин подчеркивает, что понятие «вредная каша» отсутствует, однако существуют определенные показания и противопоказания к употреблению различных видов круп. Он акцентирует внимание на том, что грубые овсяные хлопья, требующие длительной варки, например, 20 минут, являются особенно полезными для людей, страдающих сахарным диабетом и ожирением. Это связано с тем, что они медленно перевариваются, обеспечивая длительное ощущение сытости. В отличие от них, каши быстрого приготовления, подвергнутые более глубокой обработке, приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, и, как следствие, уже через короткое время человек испытывает чувство голода. Этот принцип справедлив для всех круп: чем более грубой является структура продукта, тем медленнее происходит его абсорбция. \В процессе выбора крупы крайне важно учитывать состояние желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Грубые хлопья, характеризующиеся высоким содержанием клетчатки, могут быть не рекомендованы при обострении гастрита, изжоге или панкреатите. В таких ситуациях предпочтительнее употреблять мягкие каши, которые приготавливаются быстро и не оказывают раздражающего воздействия на слизистую оболочку желудка и кишечника. Важно помнить, что неправильный выбор крупы может усугубить имеющиеся проблемы с пищеварением. Кроме того, врач Анастасия Самойлова ранее высказывала мнение о том, что чрезмерное употребление овсянки может стать провоцирующим фактором развития артроза, что подчеркивает необходимость умеренного и осознанного подхода к формированию рациона питания. Следует отметить, что диетологи рекомендуют обращать внимание не только на степень обработки зерна, но и на способ приготовления каши. Например, добавление сахара, меда или сухофруктов может значительно увеличить калорийность блюда и негативно повлиять на уровень сахара в крови. Поэтому предпочтительнее готовить каши без добавления сахара, используя в качестве подсластителей фрукты или ягоды в небольших количествах. Также важно следить за размером порций, чтобы избежать переедания и поддерживать здоровый вес. \Выбор круп для рациона питания должен основываться не только на личных предпочтениях, но и на индивидуальных особенностях организма и состоянии здоровья. В первую очередь необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом, который поможет подобрать оптимальный вариант с учетом имеющихся заболеваний и потребностей. Помимо степени обработки зерна и способа приготовления, следует учитывать и другие факторы, влияющие на полезность каши. Например, обогащение круп витаминами и минералами может повысить их питательную ценность. Также важно обращать внимание на качество продукта и срок годности. Хранить крупы следует в сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. При соблюдении этих простых рекомендаций можно значительно улучшить качество питания и укрепить здоровье. Необходимо помнить, что здоровый рацион – это залог хорошего самочувствия и долголетия. Правильно подобранные крупы, приготовленные с учетом индивидуальных особенностей организма, могут стать важным элементом здорового питания и способствовать профилактике различных заболеваний





