Эксперт по питанию Ана Лусон заявила, что цельное молоко полезно и не увеличивает риски для здоровья, в отличие от распространённых представлений. Она объяснила преимущества молока перед растительными напитками, указав на содержание белка и жирных кислот с противовоспалительным действием.

Москва, 2 июня - Специалист по питанию Ана Лусон в интервью для издания HuffPost опровергла распространённый миф о вреде цельного коровьего молока. Она подчеркнула, что этот продукт часто необоснованно демонизируют, обвиняя в повышении холестерин а и наборе веса.

Однако, согласно её экспертизе, цельное молоко не является врагом здоровья. Проблема заключается в том, что его питательную ценность часто недооценивают из-за устаревших представлений, а некоторые считают растительные напитки полноценной заменой, что не соответствует действительности. По словам диетолога, в цельном молоке содержатся жирные кислоты, которые обладают противовоспалительным эффектом и положительно влияют на состояние кишечного microbioma. Кроме того, современные научные исследования не подтверждают прямую связь между умеренным потреблением цельном молока и ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Это важное уточнение, поскольку страхи перед холестерином часто преувеличиваются, тогда как молоко обеспечивает организм комплексом необходимых веществ. Особое внимание Ана Лусон уделила сравнению с растительными альтернативами. Она указала, что эти продукты кардинально различаются по питательной profiles. При переходе на растительные напитки человек лишается полноценного белка с высокой биологической ценностью, который идеально сбалансирован по аминокислотному составу.

В стакане цельном молока содержится примерно 3,5 грамма такого белка на 100 миллилитров, что делает его удобным и насыщенным источником. Таким образом, отказ от молока без необходимости может привести к дефициту ключевых микронутриентов, особенно если не скорректировать рацион соответствующим образом





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Цельное Молоко Польза Молока Диетолог Ана Лусон Растительные Напитки Белок Холестерин Сердечно-Сосудистые Заболевания

United States Latest News, United States Headlines