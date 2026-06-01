Диетолог назвала оптимальную норму ягод в день и предупредила об опасностях

Эксперты рассказали, сколько ягод можно съедать без вреда для здоровья, кому стоит быть осторожным, и почему нельзя запастись витаминами на год.

В день взрослому человеку рекомендуется съедать около 200-300 граммов ягод, сообщила диетолог Ольга Редина в интервью изданию Подмосковье сегодня. Этого количества достаточно для получения необходимых витаминов и антиоксидантов.

Превышение дозы может привести к вздутию живота, расстройству пищеварения и резким скачкам сахара в крови. Эксперт подчеркнула, что не существует одной самой полезной ягоды: черника поддерживает зрение, черная смородина богата витамином C, малина содержит много клетчатки, а клюква полезна для мочевыводящих путей. Для максимальной пользы важно включать в рацион разные сезонные продукты, а не делать ставку на один вид. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонностью к аллергии следует быть осторожными.

Клубника и малина считаются сильными аллергенами. При гастрите или язвенной болезни употребление ягод необходимо согласовывать с врачом, так как они могут усилить симптомы. Редина также опровергла миф о возможности создать запас витаминов на год вперед: организм не способен накапливать большинство полезных веществ впрок. Ягоды стоит рассматривать как часть здорового сезонного питания, а не как способ компенсировать будущие ошибки в рационе.

Особую опасность представляет чрезмерное употребление черешни для людей с заболеваниями почек, заявила семейный нутрициолог Наталья Шипарева в комментарии NEWS.ru. Высокое содержание калия в этой ягоде здоровый организм выводит без проблем, но при сниженной функции почек калий задерживается в крови, вызывая гиперкалиемию. Это состояние чревато мышечной слабостью и нарушениями сердечного ритма вплоть до остановки сердца. Поэтому пациентам с хронической почечной недостаточностью следует ограничить потребление черешни и других продуктов, богатых калием, таких как бананы и курага.

В то же время для здоровых людей черешня полезна: она содержит антиоксиданты и мелатонин, улучшающий сон. Специалисты советуют не превышать порцию в 200 граммов в день, чтобы избежать неприятных последствий. Летом особенно важно правильно питаться, чтобы не навредить здоровью. Диетологи рекомендуют отдавать предпочтение свежим сезонным ягодам и фруктам, но не забывать о сбалансированности рациона.

Избыток сахаров, даже натуральных, может привести к увеличению веса и нарушению обмена веществ. Также стоит помнить, что ягоды могут содержать пестициды, поэтому их нужно тщательно мыть. Людям с сахарным диабетом следует выбирать ягоды с низким гликемическим индексом, например, чернику и бруснику, и употреблять их в умеренных количествах. Аллергикам рекомендуется начинать с малых доз, чтобы отследить реакцию организма.

В целом, ягодное разнообразие приносит пользу, если подходить к нему разумно. Врачи напоминают, что здоровое питание включает не только ягоды, но и овощи, злаки, белки и жиры. Запасаться витаминами на год вперед невозможно, поэтому важно питаться правильно круглый год, а не только летом





