Дивеев о хейте и спорные моменты матчей: обзор главных новостей футбола

Вратарь Андрей Дивеев рассказал о травле в социальных сетях после ошибки в матче. Обсуждаются спорные решения судей в матче «Бавария» – «ПСЖ», а также новости из российской Премьер-Лиги и других спортивных событий.

Вратарь Андрей Дивеев поделился своими переживаниями после матча, в котором допустил грубую ошибку, приведшую к пропущенному голу. Он признал свою вину и рассказал о жесткой критике, с которой столкнулся в социальных сетях.

Особое возмущение вызвали сообщения, содержащие угрозы физической расправы и пожелания инвалидности. Дивеев отметил, что подобные высказывания, вероятно, исходят от людей, которым еще предстоит повзрослеть и осознать ответственность за свои слова. Тренерский штаб, в лице Гончаренко, также выразил недовольство ошибкой, предупредив о возможных последствиях для дальнейшего участия игрока в составе. После разговора с тренером, Дивеев, к сожалению, решил проверить комментарии в Instagram, что привело к еще большему разочарованию и осознанию необходимости дистанцироваться от негатива.

Он подчеркнул, что понимает, когда играет хорошо, а когда допускает ошибки, и сам знает, как их исправлять. Параллельно обсуждаются спорные моменты матча между «Баварией» и «ПСЖ». Эксперты расходятся во мнениях относительно пенальти, назначенного в ворота мюнхенцев. Снейдер считает, что фол был со стороны игрока «ПСЖ», Диаса, который первым ударил Пачо.

Киммих выразил раздражение тем, что за Дэвисом не было игрока, способного замкнуть прострел, и назвал это неспортивным поведением, предложив скорректировать правила. Компани, в свою очередь, отметил, что мяч, возможно, сначала попал в тело Дэвиса, а затем в руку, что ставит под сомнение правомерность пенальти. Оценки игроков от L’Equipe также вызвали обсуждение: Сафонов получил 5 из 10, в то время как Хвича был признан лучшим игроком «ПСЖ» с оценкой 9. В российской Премьер-Лиге также не обошлось без новостей.

Аршавин высоко оценил вклад Карседо в игру «Спартака», отметив его спокойствие и умение расставить приоритеты. Нигматуллин заявил, что Сафонов чувствовал себя уверенно в матче с «Баварией», несмотря на сложность игры. Эксперты сравнивают его с такими вратарями мирового уровня, как Доннарумма, Алиссон и Облак, считая, что к нему относятся несправедливо. Журавель вспомнил о Василии Уткине, подчеркнув его привычку ставить сложные задачи и его роль в формировании журналистской школы.

Нойер признал, что пропустить 5 мячей – неприятно для любой защиты и вратаря, и отметил сложность отражения ударов в этом матче. Также сообщается об увольнении Шпилевского из «Пари НН» и о других событиях в мире спорта, включая победу «Локомотива» над «Авангардом» и успехи Мирры на турнире в Мадриде





