Диана Шнайдер раскрыла причины паузы в совместных выступлениях с Миррой Андреевой

Диана Шнайдер рассказала о деталях своего сотрудничества с Миррой Андреевой и объяснила, почему их пара не выступала на старте сезона, а также поделилась планами на предстоящие турниры.

Диана Шнайдер наконец-то пролила свет на причины, по которым поклонники теннис а не видели её яркий тандем с Миррой Андреевой на старте текущего сезона. По словам спорт сменки, решение о временном прекращении выступлений в паре было продиктовано стремлением Андреевой и её тренера, Кончиты Мартинес, максимально сосредоточиться на индивидуальных успехах в одиночном разряде. Шнайдер призналась, что этот выбор стал для неё неожиданностью, так как инициатива исходила не от неё.

Мирра четко обозначила свою позицию после завершения итогового турнира, заявив, что хочет минимизировать участие в парных сетках на турнирах Большого шлема, чтобы сохранить силы и концентрацию для главных личных достижений. В ходе откровенного разговора Мирра Андреева посоветовала Диане подыскать себе другую напарницу, опасаясь, что в ответственный момент может внезапно отказаться от игры в паре, если график одиночных матчей станет слишком плотным. Однако Шнайдер такой подход не устроил. Диана подчеркнула, что её спортивная философия строится на полной самоотдаче. Она не привыкла выходить на корт лишь ради участия — каждый матч для неё является полноценной битвой за победу. Для неё важно иметь надежного партнера, на которого можно положиться, поэтому идея постоянной смены напарниц или работа в условиях неопределенности оказалась для неё неприемлемой. Тем не менее, девушки смогли договориться о компромиссе, который устроил обе стороны. Несмотря на возникшие разногласия, дружба и профессиональное взаимопонимание между теннисистками сохранились. Диана подтвердила, что в ближайшем будущем болельщики вновь увидят их вместе на корте — запланированы выступления на престижных грунтовых турнирах в Мадриде и Риме. Шнайдер сама выступила инициатором воссоединения, отметив, что ей невероятно комфортно играть с Миррой. Она дала понять своей коллеге, что дверь всегда открыта, и при любом желании Андреевой выступить в паре, Диана готова поддержать эту затею. С нескрываемым энтузиазмом Шнайдер ожидает старта этих соревнований, надеясь, что их тандем снова покажет высокий уровень игры. Тем временем, на фоне новостей о личных планах теннисисток, Елена Рыбакина также прокомментировала свои профессиональные амбиции, отметив, что борьба за статус первой ракетки мира не является её навязчивой идеей. Елена предпочитает не следить за математическими раскладами в рейтинге, перекладывая этот анализ на свою команду, так как её внимание сфокусировано исключительно на качестве игры и каждом отдельном турнирном матче





