Джоэль Эмбиид перенес операцию по удалению аппендицита, его участие в плей-офф под вопросом

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэль Эмбиид перенес операцию по удалению аппендицита, что ставит под угрозу его участие в плей-офф. Команда столкнулась с серьезной проблемой в решающий момент сезона.

Хьюстон Рокетс: Дюрант набрал 29 очков, Томпсон - 19, Смит II - 19, Исон - 15, Окоги - 9, Шенгюн - 8, Холидей - 7, Шеппард - 6, Капела - 1. У Филадельфии Сиксерс: Грин набрал 23 очка, Эджкомб - 21, Граймс - 20, Убре - 16, Джордж - 7, Драммонд - 5, Эдвардс - 4, Барлоу - 2, Бона - 2, Уокер - 2. Состояние Джоэля Эмбиида вызывает серьезное беспокойство у болельщиков и тренерского штаба Филадельфии.

Первоначально в отчете клуба указывалось просто на болезнь, но затем поступила уточненная информация: у игрока диагностирован аппендицит, и была проведена успешная операция. Сроки возвращения Эмбиида в строй остаются неопределенными. В среднем, период восстановления после такого вмешательства составляет от одной недели до месяца, однако конкретные временные рамки зависят от индивидуальных особенностей организма спортсмена и успешности реабилитации. Ситуация усугубляется тем, что инцидент произошел в критический момент сезона для Сиксерс. Команда, занимавшая восьмую строчку в турнирной таблице, стремится к попаданию в шестерку лучших, что гарантирует прямое участие в плей-офф. Попадание в зону с седьмого по десятое места подразумевает участие в плей-ин, что увеличивает вероятность вылета из плей-офф на более ранней стадии. Отсутствие Эмбиида, который из-за травм уже пропустил значительную часть сезона, ставит под угрозу планы команды на успешное выступление в плей-офф. Эмбиид, несмотря на ограниченное игровое время, оставался ключевой фигурой в атаке. Теперь, когда его отсутствие ощущается особенно остро, команде необходимо оперативно перестраивать тактику и распределение ролей на площадке.\В сложившейся ситуации на Джорджа ложится повышенная ответственность. Форвард недавно вернулся в команду после 25-матчевой дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Сам игрок объяснил применение препарата необходимостью справиться с психологическими проблемами. После возвращения Джордж продемонстрировал впечатляющую игру, набрав 28 очков в матче против Чикаго, 26 – против Шарлотт и 39 очков в поединке с Вашингтоном. В предстоящих играх он, скорее всего, станет лидером атаки команды, взяв на себя основную нагрузку. Даже при условии быстрого восстановления Эмбиида, его участие в заключительных двух матчах регулярного сезона остается под вопросом. Если Сиксерс не удастся подняться выше шестой позиции, команде придется участвовать в плей-ин. Это, в свою очередь, ставит под сомнение участие Эмбиида в ключевых матчах плей-офф. Проблемы со здоровьем преследуют Джоэла Эмбиида в плей-офф. С 2018 года он пропустил множество игр из-за разнообразных травм: перелом лицевой кости, разрыв мениска, болезни и травмы пальцев. К этому списку в 2024 году добавился аппендицит, что означает, что команда теряет ключевого игрока в самый ответственный момент сезона, когда его вклад в игру особенно важен для достижения высоких результатов





