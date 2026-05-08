Джоэла Кенневилля и Джона Тортореллы готовы к новой серии. "Вегас" провел два матча с "Анахаймом" с преимуществом менее чем в четыре шайбы. Соперники используют тактику работы на результат, стараются выжимать максимум из своих лидеров.

В NHL проходит плей-офф, в котором встречаются "Анахайм Дакс" и "Вегас Голден Найтс". Обе команды показывают не самые яркие игры, используя тактику работы на результат. Главный тренер "Вегаса" - Джона Торторелла, при котором выступает его партнер Джоэл Кенневилл. Они психологически готовы к новой серии, после ее неудачного финала в прошлом году. "Вегас" все еще не одержал первого сухаря за сезон, а "Анахайм" был близок к нему, попав в стандартное меньшинство, где Кенневилл сумел забросить шайбу. В середине плей-офф хозяева выиграли три матча на выезде у "Эдмонтона". Однако это совсем другой уровень, чем сейчас они играют. "Вегас" оказался более активным на выезде в предыдущем сезоне, но в этом турнире он показывает более удержанную игру.
Одна из самых упрямых и прямолинейных пар не показывает яркого хоккея. У олдскульных профессионалов Джона Тортореллы ("Вегас") и Джоэла Кенневилля ("Анахайм") работа идёт сугубо на результат.
Поэтому нет ничего неожиданного в том, что первые два матча завершились в пределах четырех голов.
"Вегас" выглядел динамичнее в первой встрече, но "Анахайму" удавалось подавлять его всплески вплоть до третьего отрезка, в котором было заброшено три шайбы на двоих. "Утки" включились более агрессивно во втором матче, лучше очищая свой пятак и агрессивнее работая в зоне атаки. "Вегас" забегал в конце третьего периода при счете 0:2, но "Дакс" самоотверженно отработали в меньшинстве и здорово выбрасывали шайбу из зоны.
Повышенное количество удалений сыграло злую шутку с "рыцарями", которые из-за четырёх штрафов успели сделать лишь четыре броска, но выиграли 70% вбрасываний. Это, пожалуй, одна из сильнейших сторон "Вегаса". Команды хорошо держатся при игре "пять на пять". Лишь два гола в этой серии были забиты в пустые ("Анахайм") и в большинстве ("Вегас").
"Анахайм Дакс" были в шаге от первого "сухаря" в сезоне, но очередное меньшинство и гол Марка Стоуна за шесть секунд до сирены снова подпортили статистику. Это будет долгая и упорная серия с постоянным перетягиванием каната. Гранды знают, чего хотят, будут выжимать из своих лидеров всё.
"Анахайм" выиграл три домашних матча в плей-офф у "Эдмонтона", но "Вегас Голден Найтс" при Торторелле — совсем другая ягода. Работа на результат, поэтому вся продуктивность под контролем. Жду здесь максимум шесть заброшенных шайб", — приводит слова Мироновой "Ставка ТВ"
