Дженна Ортега призналась, что хотела завершить карьеру в кино в юности, пока не получила роль в «Ты»

Дженна Ортега призналась, что хотела завершить карьеру в кино в юности, пока не получила роль в «Ты»
📆4/9/2026 3:18 PM
📰Известия
Актриса Дженна Ортега откровенно рассказала о переломном моменте в своей карьере, когда она рассматривала возможность ухода из киноиндустрии. Спасительной стала роль в сериале «Ты». Кроме того, Кэндис Кинг, звезда «Дневников вампира», вышла замуж.

Американская актриса Дженна Ортега откровенно рассказала о периоде, когда всерьез задумывалась о завершении своей кино карьеры в юности. Данное признание прозвучало в интервью изданию Deadline 8 апреля. Актриса поделилась, что решающим моментом, изменившим ее планы, стало приглашение на роль в нашумевшем сериале «Ты». Ортега призналась, что не имела четкого представления о своих дальнейших действиях и рассматривала возможность смены рода деятельности.

Она пояснила, что в юности, после ухода из детского шоу, столкнулась с необходимостью заново утверждать себя в профессиональной среде. Ей нужно было выстраивать новые контакты с кастинг-директорами, которые не были знакомы с ее предыдущими работами. Именно этот период неопределенности и подтолкнул ее к размышлениям об уходе из кино. Разговоры о завершении карьеры велись с ее командой на протяжении нескольких месяцев, прежде чем поступило судьбоносное предложение о роли в сериале «Ты». Актриса отметила, что в тот момент ощущала, что наступило подходящее время для ухода из профессии. Однако, когда она приступила к работе над ролью и попала на съемочную площадку, то поняла, что не может отказаться от своей мечты и призвания. Этот опыт стал для нее переломным моментом. Решение сняться в сериале «Ты» стало для Дженны Ортеги судьбоносным. В этом проекте она исполнила роль Элли Алвес, соседки главного героя Джо Голдберга, которого сыграл актер Пенн Бэджли. Данная роль открыла перед актрисой новые горизонты и стала мощным импульсом для ее карьеры. После участия в «Ты» карьера Ортеги стремительно пошла вверх, принеся ей признание и любовь зрителей. Среди ее последующих выдающихся работ можно выделить участие в перезапуске культовой франшизы «Крик», главную роль в сериале «Уэнсдей», роль в сиквеле «Битлджус Битлджус» и съемки в фильме «Death of a Unicorn». Каждая из этих работ подтверждает ее талант и мастерство, а также демонстрирует ее способность успешно работать в различных жанрах. Ортега продолжает активно развиваться в профессии, подтверждая свой статус одной из самых востребованных молодых актрис современности. В других новостях, актриса Кэндис Кинг, известная своей ролью Кэролайн Форбс в сериале «Дневники вампира», вышла замуж за актера Стивена Крюгера. Скромная церемония бракосочетания прошла в небольшой деревянной часовне в Нэшвилле, в присутствии лишь самых близких родственников. Пара ожидает своего первого общего ребенка, что добавляет радости и торжественности в этот важный для них период жизни. Подробности и другие интересные новости можно найти в канале «Известия» в мессенджере. Этот канал предоставляет актуальную информацию о событиях в мире кино и шоу-бизнеса, позволяя быть в курсе самых свежих новостей

