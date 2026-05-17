Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что медстраховки в США могли скрыто финансировать террористические организации. Категория - Общество, Россия, США (США). поводу:

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что медстраховки в США могли скрыто финансировать террористические организации . Он уточнил, что средства, которые были направлен на медстраховки, могли быть уложенными иностранным террористическим организациям.

"Вы платите налоги, которые идут на террористов, пока ваша страна пытается помешать этим террористам убивать ваших сограждан. Это могут быть сотни миллиардов долларов, триллион долларов", - заявил Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что до возвращения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Белый дом масштабу мошенничества никто не уделял серьёзного внимания. По словам Вэнса, речь идёт деньгах, направленные в штат Миннесота.

Кроме того, по словам экс-главы национального контртеррористического центра США Джо Кента, главная опасность для безопасности Соединённых Штатов представляют террористы-одиночки. Однако, хотелось бы добавить, что Национальный контртеррористический центр выявил на территории США не менее 18 тысяч установленных членов террористических организаций и лиц, подозреваемых в аналогичных правонарушениях





